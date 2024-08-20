Pokémon遊戲卡中心為名　儲存冰毒為實　警拘28歲男 (15:26)

警方經情報分析與調查後，鎖定一個400呎紅磡工廈單位，懷疑有人以售賣Pokémon遊戲對戰卡作掩飾，實際上利用店舖作毒品儲存倉庫。警方昨日截查店外一名28歲林姓本地男子，從其隨身物品中搜出5公斤懷疑冰毒。其後警方押解男子到其所營運遊戲卡中心單位搜查，在員工休息室內再檢獲16公斤懷疑冰毒。

警方毒品調查科行動組督察梁駿軒表示，男子已營運毒品倉庫約一個月，懷疑有人接受販毒集團金錢利誘才營運毒品倉庫。梁續指該遊戲卡中心開放予公眾人士，青少年及兒童會到場以Pokémon遊戲卡作對戰，雖然該批毒品並未售賣或提供予青少年，但毒販將毒品儲存於青少年可逗留的地方，會增加青少年接觸毒品的風險，斥責為「極之不負責任的可恥行為」。梁強調，如調查顯示販毒行為涉及青少年或兒童，會向法庭申請加重刑罰。

警方呼籲，家長適逢暑假應多留意子女流連的場所，多陪伴子女，減少青少年接觸不法份子及毒品的機會，重申販賣危險藥物為嚴重罪行，一經定罪，最高可被判終身監禁及罰款500萬元。