8名時任食環主任涉優待求職者　一人認罪轉任證人 (12:45)

8 名被告依次序為羅世華（60歲）、李達釗（61歲）、戴焯輝（59歲）、易錦添（61歲）、麥偉忠（59歲）、鄧永平（64歲）、黃偉雄（59歲）及陳江松（64歲）。除黃偉雄外，其餘7人案發後已相繼退休。

第一被告承認的案情指，食環署2019年2月招聘助理小販管理主任期間，收到逾5000份求職申請，約2100人獲安排參與面試，當時8名被告獲委任作負責招聘的遴選小組成員。同年6月，時任食環署招聘小組行政主任陳學基向所有獲派負責遴選委員會面試工作的人員發出電郵，電郵夾附一份應徵者名單，以供相關人員填報利益申報表格，惟第一被告羅世華及其他被告從未表明與應徵者有任何利益衝突。

直至2019年7月中至8月23日面試期間，被告串謀其他被告及上述招聘遴選小組其他成員，涉嫌傳閱有列出遴選面試應徵者的姓名、面試日期及時間的名單，其間有被告將應徵者的面試日期和時間發送予被告，並表示「幫忙幫忙」、「拜托！拜托！」、「真係好彩有人事」等信息，又形容部分應徵者「好緊張，人情分搭夠，有60幾分」；羅亦曾傳送「今日果兩個OK但低分」信息給其中一名被告，獲回覆「好事啊，即係無人事已肥咗啦」。

最終共36人獲優待，其遴選面試分數上調，當中27人獲合格成績。及後食環署為免不公，故作廢相關面試結果，並重新於2019年11月安排應徵者，包括上述36人參加另一輪遴選面試，而最終該36人中，只有28人出席及15人合格。

審訊期間，被告獲准保釋至9月4日，除上庭作供外不需返回法庭，其代表律師向法庭申請在羅作供以外的時間繼續在庭上留意案件發展；有辯方律師反對，擔心羅的代表律師會得知其他證人證供後，違反專業守則向羅透露，以調整求情策略。區域法院暫委法官香淑嫻指就着公平性，辯方律師有權留在法庭，因此批准辯方律師相關申請。案件明日續審，控方將宣讀開案陳詞。