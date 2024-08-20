孫東：本港需提高AI算力吸引國際企業 (11:51)

報道另引述政府委託研究估計，2030年本港對運算力需求將達到1.5萬petaflops。孫東相信，大量運算力有助AI發展設計及訓練數據模型等，吸引國際企業來港發展。他又指為吸引國際企業來港，新基礎設施不可或缺，並料推出更「積極進取」的創投基金計劃。

美國限制生物數據輸出 孫東：影響有限

另外，美國眾議院「美國與中國共產黨戰略競爭特設委員會」本年1月引入《生物安全法案》，法案若獲得通過，將禁止聯邦政府向有使用中國主要生物技術公司設備或服務的美國公司，提供貸款和補助金。2月底，美國總統拜登亦簽署行政命令，禁止包括生物特徵、地理位置、財務及健康資料等基因組數據，轉移到中國等「受關注國家」。孫東認為，相關措施對本港創科發展影響有限，而當局正尋求加強與歐洲、東盟及一帶一路沿線國家的合作，以擴大全球數據網絡及減少依賴單一市場。

孫東又指，位於元朗創新園的微電子中心正開發電源相關半導體（power-related semiconductor），相信比其他晶片產品「相對不敏感」，預期該領域開發商及企業仍能輕易獲得海外投資或項目設備支援。