21歲男於女排賽侮辱國歌罪成判囚8周　保釋候上訴 (17:59)

辯方大律師關文渭求情時引述背景報告指，被告陳柏叡（21歲，報稱無業）身世悲慘，自6歲起確診自閉及過度活躍症，經審訊後對不尊重國歌的行為感到後悔並已深刻反省。關引述澳洲案例指，精神病患者未必會知道犯案後果的嚴重性，希望法庭能予以減刑，「唔應該搵個有精神問題嘅人嚟祭旗」。關指，若判監屬無可避免，建議法庭考慮判處緩刑。

林官判刑指，背景報告顯示被告有良好背景，惟他再三強調自己沒有侮辱國歌的意圖，有悔意的說法不太有力。林官量刑時採納一宗侮辱國旗案的量刑條件，亦同意辯方所指，涉案行為並非同類型案件中情節最差，被告沒有預謀或伙同他人犯案，犯案時間少於1分鐘，但被告在大型體育賽事中作出涉案行為，沒有引起肢體衝突屬「不幸之中的大幸」。

林官同意本案案情較該案輕，但控罪性質嚴重，即使刑責較低，亦不代表適合判處非即時監禁。林官認為，被告在明知不服藥會使自己病情變差的情况下，仍以服藥後疲倦為理由而停止服藥，並單獨前往場館導致涉案行為發生。考慮到被告無刑事定罪紀錄，經審訊後被定罪後仍無真誠悔意，林官以9星期監禁為量刑起點，因被告的病情酌情扣減一個星期，終判囚8個星期。