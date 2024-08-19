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21歲男於女排賽侮辱國歌罪成判囚8周　保釋候上訴 (17:59)

世界女排聯賽去年6月在紅館舉行期間，患自閉及過度活躍症青年涉嫌在奏中國國歌時坐下及唱歌曲《Do you hear the people sing？》，早前被裁定一項侮辱國歌罪罪成。案件今（19日）於西九龍裁判法院判刑，裁判官林子康指，被告自行停止服藥導致涉案行為，大大削弱辯方的求情理由；被告仍認為自己沒有意圖侮辱國歌，沒有真誠悔意，看不到基礎予以緩刑，就其病情酌情減刑後判囚8個星期。聞判後辯方隨即就刑期提出上訴，被告獲准以8000元等條件保釋等候上訴。

辯方大律師關文渭求情時引述背景報告指，被告陳柏叡（21歲，報稱無業）身世悲慘，自6歲起確診自閉及過度活躍症，經審訊後對不尊重國歌的行為感到後悔並已深刻反省。關引述澳洲案例指，精神病患者未必會知道犯案後果的嚴重性，希望法庭能予以減刑，「唔應該搵個有精神問題嘅人嚟祭旗」。關指，若判監屬無可避免，建議法庭考慮判處緩刑。

林官判刑指，背景報告顯示被告有良好背景，惟他再三強調自己沒有侮辱國歌的意圖，有悔意的說法不太有力。林官量刑時採納一宗侮辱國旗案的量刑條件，亦同意辯方所指，涉案行為並非同類型案件中情節最差，被告沒有預謀或伙同他人犯案，犯案時間少於1分鐘，但被告在大型體育賽事中作出涉案行為，沒有引起肢體衝突屬「不幸之中的大幸」。

林官同意本案案情較該案輕，但控罪性質嚴重，即使刑責較低，亦不代表適合判處非即時監禁。林官認為，被告在明知不服藥會使自己病情變差的情况下，仍以服藥後疲倦為理由而停止服藥，並單獨前往場館導致涉案行為發生。考慮到被告無刑事定罪紀錄，經審訊後被定罪後仍無真誠悔意，林官以9星期監禁為量刑起點，因被告的病情酌情扣減一個星期，終判囚8個星期。

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