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動物組織飼主被控虐待三隻唐狗　一罪成兩罪脫 (16:49)

前年動物組織「520浪浪加油站」先後發現3隻分別命名為「阿仔」、「千歲」及「小鬼」的唐狗受傷且居住環境惡劣，狗主徐玉蘭（69歲）被控三項「殘酷對待動物」罪，今於西九龍裁判法院被裁判官裁定其中一項罪名成立，其餘兩項不成立，法庭下令為被告索取感化報告及社會服務令報告，案件押後至9月16日判刑。

裁判官李志豪開庭時指，漁護署二級農林督察梁永銓曾負責今次案件，並為被告錄取3份會面紀錄，惟李官認為梁為被告撰寫會面紀錄的方式不理想，因相關紀錄是在無任何監管下作出，答案可被其篩選甚至作出刪改，因此不能排除有篩選及放大任何對被告有利或不利證供的機會，又形容做法對被告不公，故將相關證供剔除。

李志豪續稱，相信「千歲」皮膚病已存在2至3個月，並非一時之間發生的事，但被告未有合理解釋下，適時地帶「千歲」讓獸醫診治導致其皮膚病未能改善，令千歲受不必要痛苦，因此罪名成立。

至於控方指被告令「阿仔」處於不安全的地方生活，李官稱不明白有何不安全的地方，控方只是指被告沒有用繩牽引「阿仔」，質疑「傷勢同佢住嘅地方有咩關係」，因此裁定罪名不成立。

李志豪又指，鑑於對「小鬼」的呈堂證據只包括一張相片，難以證明其傷勢與被告有關，加上控方證人口供有商榷餘地，因此同樣裁定罪名不成立。

控方指，被告有7次相關犯罪紀錄並於認罪下罰錢，包括打貓、沒有在公眾地方用狗帶牽引狗隻等罪。李志豪鑒於被告已退休及有相關犯罪紀錄，認為罰款並非好的選擇，因此將索取感化官的感化報告、社會服務令報告，押後判刑。

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