醫療氣體公司林德港氧涉違競爭條例　競委會指林德港氧曾凍結競爭對手戶口 (16:29)

3名被告為林德港氧有限公司、其董事兼總經理謝春華，以及林德港氧的母公司Linde GmbH。代表競委會的英國御用大律師Robert O'Donoghue表示，本港醫療氣體供應市場的性質獨特，上游市場由林德港氧獨市經營，為本港公立和私家醫院提供醫用氧氣、醫用一氧化二氮等。至於涉及保養醫療氣體管道的下游市場，林德港氧擁有98%市佔率，餘下2%屬於MGI (Far East) Limited（下稱MGI）和另一公司。MGI本身亦屬林德港氧的客戶，林德港氧會向MGI供應氣體。

競委會表示，MGI於2015年贏得部分公立醫院的醫療氣體管道保養合約，服務為期3年；MGI除了提供定期及緊急維修管道服務，亦要提供後備醫療氣體。調查發現，林德港氧在MGI獲得合約後，就將MGI購買氣體的戶口凍結至2017年1月，導致MGI無法履行合約，最終由林德港氧接手合約。從2017年至2018年間，林德港氧一度放寬對MGI的限制，但仍未供應足夠氣體。

競委會呈上內部電郵和WhatsApp信息，指林德港氧員工曾商討暫停MGI的戶口，懷疑有人刻意針對MGI。競委會提及，林德港氧刻意施加「氣瓶對換」（full for empty）條款，客戶要交出空的氣瓶，才可以獲取醫療氣體，但林德港氧沒有明確告知MGI，導致MGI無法拓展業務。競委會指，林德港氧涉濫用上游市場的權勢，窒礙下游市場競爭，違反《競爭條例》。