屠龍小隊案法官續引導陪審團　稱控辯雙方主張串謀成形時間不同 (16:14)

法官張慧玲向陪審團表示，就涉案串謀形成的時間，控方指屠龍小隊於11月18日形成串謀，吳智鴻一方在更早之前已有計劃用槍械及炸彈對付警察，雖然當時仍未定下實行時間，但是涉案串謀已經形成，各串謀者在「行山討論區」內交流是為將計劃付諸實行。辯方指吳與黃振強於12月3日在糖水鋪，商議後決定於12月8日在灣仔軒尼詩道放置炸彈，故當日才形成串謀，另指屠龍小隊於12.8行動前夕才知悉放置炸彈的位置，故屠龍小隊至12月7日才形成串謀。

張官續引述證供，指11月16日至17日，吳一方與屠龍小隊的兩名隊員，即被告李家田及張銘裕，一同到西貢深山試槍。彭軍壕清楚記得吳親自攜帶3支Polymer 80手槍、一些手槍彈匣連子彈、一支AR 15步槍、20至30發步槍子彈，及2公斤炸彈。辯方質疑彭的證供，指槍彈由吳攜帶，但彭記得槍彈詳情，「連子彈數目都記得」。

張官又指，彭供稱雙方試槍期間，他沒有參與，負責在周圍當哨兵，但他注意到有5下槍聲。試槍後，吳將其中一支手槍連彈匣及15發子彈，交給李家田，並稱黃振強想使用槍械。張官指，彭的相關證供主要針對李家田的「意圖危害生命而管有槍彈」罪，惟彭在多次錄影會面中均沒有提及李收到手槍一事，他直至上庭才說出相關事件。張官明日續引導陪審團。