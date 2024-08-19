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工聯會稱本地工人開工不足倡凍結輸入外勞　孫玉菡：已確保本地工人優先就業 (16:08)

工聯會昨（18日）公布調查，稱從事建造業的會員中有16.2%失業，建議因應建造業工程量減少及開工不足，凍結行業輸入勞工特別計劃。勞工及福利局長孫玉菡今（19日）回應時再三強調，輸入外勞機制的設計已確保本地工人可優先就業，政府亦嚴格把關，指出若本地工人多些意欲工作，輸入的外勞就會減少。

孫玉菡說，現時輸入外勞計劃規定，相關行業需先本地招聘，不同工會亦會協助發布招聘信息，僱主若未能成功在本地聘請工人，才會獲容許輸入外勞，強調本地工人優先就業是計劃的大原則，稱各界可放心。被問到有本地工人反映開工不足，而外勞每日「有工開」，當局有否向業界了解情况是否屬實及會否調整輸入外勞數量，孫玉菡重申，機制設計本身確保本地工人優先就業，「如果本地工人需要搵工，佢哋會優先有咁嘅機會搵得到」。

另外，勞工及福利局副局長何啟明早前表示，局方正研究是否設立照顧者高危個案資料庫，孫玉菡表示，當局透過社福界外展及關愛隊相關先導計劃，接觸獨居及雙老家庭，認為現時有條件考慮將較高風險的用戶數據聚集，「用唔同手段盡可能搵到啲，我哋覺得係高危群組家庭，就可以畀到服務佢」，當局會積極研究如何做好數據庫，包括考慮私隱要求、如何做得有效率。

相關字詞﹕編輯推介 輸入外勞 孫玉菡

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