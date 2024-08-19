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警司非禮案事主作供後辯方律師聞言發笑　官稱無必要 (15:19)

沙頭角警區時任指揮官、警司陸振中涉嫌三度在殘廁非禮醉酒女下屬，不足一個月後又襲擊下屬一案，女事主今（19日）續在區院作供，指被告非禮她後仍「死纏爛打」，她覺得對方是會濫用職權的人，遂選擇啞忍，曾由被告接載上下班。事主表示不記得其中一天自己下班後有否上車，辯方大律師聞言發笑，事主痛哭尖叫「佢已經唔係第一次喇⋯⋯佢冇企喺我受害人嘅角度諗呀！」

就被告陸振中（43歲）曾在女事主X確診新冠肺炎後登門送物資一事，X指當時不知如何處理物資，擔憂被告再做不利她的事，被告無主動提起，她亦不敢提出交還。辯方大律師鄭明斌質疑被告先前曾性侵她，X卻願意在康復後讓被告接載她上下班，與對方共處一車。

X稱被告三番四次提出類似要求，她曾裝作忙碌延遲下班、避開對方和明確拒絕，被告仍「死纏爛打」表示「你唔上車我都唔會走㗎」，形容他「一步一步做出一啲同佢身分唔符合嘅行為」。礙於被告職級，加上覺得對方「係會濫用職權嘅人」，縱使X感到戰戰兢兢仍一直啞忍。

X抽泣稱某日她下班坐被告車時，看到巴士車尾有一則益生菌廣告，她騙被告自己需約了賣家交收益生菌，終成功提前下車，再自行返家。辯方播放2022年7月7日沙頭角警署外的片段，X指被告曾交代當日傍晚6時坐他車下班，但發現被告不在該處，遂折返入辦公室，途中遇見被告。

辯方問X最終有否遵從命令上車，X稱不記得，「如果有遵從就有上車，冇遵從就冇」，辯方聞言發笑，控方質疑反應不當，X隨即大喊：「佢已經唔係第一次喇！之前又扮我喊，你極度唔專業呀！佢冇企喺我受害人嘅角度諗呀！」法官提醒辯方「唔需要增加呢個表情」，應以中性方式表達，並提早休庭。

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