波鞋品質引投訴　褪色掉屑難退換　消委會籲留意條款仔細檢查 (12:34)

有個別投訴個案反映運動鞋品質及售後安排欠佳。其中一宗個案涉及投訴人在某品牌授權零售店購入藍白為主色的運動鞋，但穿著一次後，白色鞋邊及鞋帶位置均染上藍色，亦因當日沒下雨而排除因濕水而褪色的可能。投訴人向該品牌反映情况後一個月獲回覆，指運動鞋因「自然耗損」而褪色故拒絕退換，投訴人遂向消委會投訴。該商戶向消委會指，投訴人表示只穿著一次，惟商戶指儲存及使用的環境因素及保養習慣等均有影響，因此無法確認問題成因。由於雙方未能達成共識，消委會建議投訴人可考慮諮詢法律意見，並認為商戶在處理投訴過程中忽略消費者只穿著運動鞋一次便出現問題的感受。

另一個案則反映零售商與品牌代理溝通有待改善。該個案投訴人在某運動品用品連鎖店購入越野跑步鞋，惟首次穿著並完成越野跑後，發現鞋跟上方的膠屑掉落，遂聯絡零售商要求退換。零售商指會將跑鞋交回代理商檢查，卻錯把舊款退貨表格版本予投訴人，令投訴人以為退貨需時約7至14天，而非實際所需的21天。投訴人終於一個月後接獲回覆，指代理商認為膠屑掉落不影響功能，拒絕退換，投訴人遂向消委會投訴。代理商及後向消委會反映，接獲投訴後同意向投訴人提供半價購買同品牌新鞋的優惠，惟商戶對半價優惠方案並不知情，需與代理商再三確認後才提供優惠，方案亦獲投訴人接納。消委會指，商戶應改善與各方的溝通，避免不必要的糾紛。