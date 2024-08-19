明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

統戰部長石泰峰明出席「促統大會」　統促總會會長姚志勝：彰顯一國兩制助國家統一 (11:47)

今年「全球華僑華人促進中國和平統一大會」將於明日（20日）在香港舉行，中央統戰部長石泰峰將會出席。香港統促總會會長、全國政協常委姚志勝表示，今次在港舉行促統大會，反映香港成功實踐一國兩制對國家統一的重要作用，在「由治及興」的重要時刻，為國家統一發揮香港角色及作出貢獻。

促統大會明午在灣仔會展舉行開幕儀式，主題為「堅定不移推進中國和平統一，致力實現中華民族偉大復興」。石泰峰將出席發表講話，特首李家超及中聯辦主任鄭雁雄亦會致辭，預計約1200人出席。

姚志勝表示，今次是香港繼2010年後再度舉辦促統大會，具有三大意義，包括彰顯香港成功實踐一國兩制對國家統一的重要作用，他指香港是兩岸民間交流重要橋樑，舉辦促統大會代表在「由治及興」的重要時刻，為國家統一發揮香港的角色並作出貢獻。他續說，香港將透過促統大會展現大灣區發展的成功經驗和龐大機遇，展現兩岸融合發展的美好前景；同時在大會凝聚全球華人「反獨促統」的意志。

香港統促總會執行會長陳亨利則表示，香港是首個兩度舉辦促統大會的中國城市，反映國家高度肯定和重視香港作為一國兩制「垂範之地」地位，以及在「反獨促統」和兩岸交流的關鍵角色。

中央統戰部長石泰峰昨日則完成兩日澳門調研行程，據澳門新聞局公布，石泰峰曾與澳門特首賀一誠會面，石泰峰指澳門是一國兩制實踐的成功典範，「回歸25年來，經濟持續發展，社會和諧穩定，市民安居樂業」，又提及中共二十屆三中全會對進一步全面深化改革、推進中國式現代化作出戰略部署，為澳門發展提供新的重大機遇。

相關字詞﹕編輯推介 全球華僑華人促進中國和平統一大會 石泰峰

上 / 下一篇新聞