統戰部長石泰峰將訪港出席「促統大會」　統促總會會長姚志勝：彰顯一國兩制助國家統一 (11:47)

促統大會明午在灣仔會展舉行開幕儀式，主題為「堅定不移推進中國和平統一，致力實現中華民族偉大復興」。石泰峰將出席發表講話，特首李家超及中聯辦主任鄭雁雄亦會致辭，預計約1200人出席。

姚志勝表示，今次是香港繼2010年後再度舉辦促統大會，具有三大意義，包括彰顯香港成功實踐一國兩制對國家統一的重要作用，他指香港是兩岸民間交流重要橋樑，舉辦促統大會代表在「由治及興」的重要時刻，為國家統一發揮香港的角色並作出貢獻。他續說，香港將透過促統大會展現大灣區發展的成功經驗和龐大機遇，展現兩岸融合發展的美好前景；同時在大會凝聚全球華人「反獨促統」的意志。

香港統促總會執行會長陳亨利則表示，香港是首個兩度舉辦促統大會的中國城市，反映國家高度肯定和重視香港作為一國兩制「垂範之地」地位，以及在「反獨促統」和兩岸交流的關鍵角色。

中央統戰部長石泰峰昨日則完成兩日澳門調研行程，據澳門新聞局公布，石泰峰曾與澳門特首賀一誠會面，石泰峰指澳門是一國兩制實踐的成功典範，「回歸25年來，經濟持續發展，社會和諧穩定，市民安居樂業」，又提及中共二十屆三中全會對進一步全面深化改革、推進中國式現代化作出戰略部署，為澳門發展提供新的重大機遇。