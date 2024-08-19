消委會︳5款抽油煙機未符安全標準交機電署跟進　多款樣本排氣量差距大 (11:36)

消委會測試發現，若以最低風速比較，同組別樣本中，各樣本排氣量最多相差56%；若以最高風速運轉，各樣本量得介乎每分鐘781轉至2522轉排氣量，相差70%。消委會提醒消費者，轉速排氣量並不等同於抽吸能力，故選購而不應只參考廠商聲稱的排氣量及風扇轉速，因各廠商的量度方法、測試環境及電壓均有不同。

測試亦發現5款未能符合國際標準IEC 60335-2-31的要求，當中「Miele」及「櫻花Sakura」兩個樣本的接地電線長度不足，有機會使接地電線鬆脫、「TGC」樣本的內部變壓器組件之間的機械防護不足、「樂信牌Rasonic」樣本在安裝前試驗手指可從機頂空隙中伸入並觸及帶電部分，另3款物料阻燃能力有待改善，包括「TGC」、「金雅典Athens」及「樂信牌Rasonic」。消委會已將安全測試結果交由機電工程署跟進。

消委會測試亦發現，排氣量或風扇轉速較高的樣本，噪音水平未必較高，例如「富士皇」樣本在最高風速運轉時，排氣量較「樂信牌Rasonic」高，但後者噪音水平卻較高。

消委會建議消費者選購及使用抽油煙機時，應一併考慮廚房設計及廚櫃空間等，以減少排氣喉長度及彎位。

消委會參考IEC國際標準，測試的14款抽油煙機，包括5款機身闊度約60厘米的拉趟式、5款機身闊度約70至75厘米的煙囪式，及4款機身闊度約90厘米煙囪式樣本，售價介乎2,798元至18,000元，當中獲最高總評分（4.5 分）的兩款樣本均為拉趟式，售價相差逾1倍，分別為售價4,980元的「Mia Cucina」及10,300元的「西門子」，反映產品平貴也有好選擇。

而根據IEC安全標準，抽油煙機機底與氣體煮食爐具頂部之間最少要距離65厘米，以防煮食時的高溫影響抽油煙機的安全操作，但安裝位置亦不能太高，以免影響抽吸效果。消委會亦建議定期按說明書指示清洗抽油煙機，避免因油污積聚而增加火警風險。最後為降低高温油煙所致的患癌風險，建議消費者減少以煎、炒或炸的方式煮食，避免產生大量油煙。