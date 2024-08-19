4款卷裝廁紙難沖散　消委會籲按需要及廁所沖水量慎選產品 (10:47)

消委會測試模擬廁紙在座廁渠道沖散的情况，將剪裁成100亳米乘100亳米的廁紙樣本放入載有5公升的水筒裝置，然後以特定速度轉動40秒，檢視廁紙分散與否。測試標準要求兩次測試的樣本均而需分散出一片或以上的碎片或紙屑。

消委會發現25款樣本之中，4款樣本包括「皇冠」、「佳之選」、「Avellana」及「Junas」未有分散出碎片或紙屑，未能通過測試要求。其中「皇冠」及「佳之選」樣本屬三層紙，「Avellana」及「Junas」則屬五層紙，「皇冠」樣本亦屬一眾測試的三層紙樣本中，每卷平均售價最高者。

其餘21款樣本均可在特定時間內分散，反映樣本的紙張纖維易在水渠中分散。消委會亦發現，4款在測試期間未能分散出碎片或紙屑的廁紙，在浸濕時「抗拉強度」較高，估計或因此較難在水中沖散。

至於廁紙柔軟度，消委會以柔軟度檢測儀器量度廁紙樣本的堅挺度及平滑度，從而得出「柔軟值」，數值愈低代表樣本愈柔軟，柔軟值處於200mN或以下則屬合格。其中4款樣本包括「唯潔雅」、「Tempo」、「倩絲（Zenses）」及「Junas」，測試得出的「柔軟值」介乎216mN至258mN。其餘樣本的「柔軟值」均低於200mN。消委會亦補充，普遍三層紙樣本柔軟度較四層及五層紙為高，反映廁紙層數影響柔軟度，而且紙張纖維原料、境皺或壓花都可能有所影響。