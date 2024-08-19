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龐建貽：大熊貓寶寶情况穩定　海洋公園正規劃改建或加建大熊貓館 (10:56)

本港大熊貓「盈盈」上周四（15日）凌晨誕下龍鳳胎。海洋公園公司主席龐建貽今早（19日）於電台節目中表示，兩隻大熊貓寶寶身體仍然脆弱，但進食及排泄的情况穩定；而盈盈仍在休養及復原，並學習如何照顧兩姊弟。龐建貽又說，目前園內只有兩個大熊貓館，空間不足以容納所有大熊貓，不過大熊貓寶寶一般到2至3歲才會與母親分開居住，相信有足夠時間安排，正積極規劃改建或加建大熊貓館，待有一定計劃後，期望與政府商討獲得幫助或資助。

龐建貽今早於電台節目中表示，海洋公園團隊與盈盈現時會輪流照顧兩隻熊貓寶寶，讓兩姊弟感受到母親的體溫，惟盈盈目前母乳量不足以餵哺兩隻寶寶，團隊已從不同地方獲得大熊貓母乳。至於兩姊弟何時可與公眾會面，他指出，大熊貓一般出生後一至兩周會長出黑白毛、1至2個月後可睜開眼睛及生出牙齒，待4至5個月開始爬行或走路，團隊亦很心急希望讓兩寶寶盡快與公眾會面，但要待牠們情况較平穩。

對於有意見希望海洋公園安排24小時直播，龐建貽稱要商討，因團隊要密切照顧熊貓寶寶，壓力大亦疲累，期望公眾可給予團隊空間，重申會透過社交平台與公眾分享成長過程。

積極商討推動「大熊貓經濟」

至於會如何推動「大熊貓經濟」，龐建貽表示，早前得知中央向香港送贈兩隻大熊貓後，已開始作產品銷售、宣傳方面等安排，希望可幫助海洋公園及香港旅遊發展，相信加上兩隻大熊貓寶寶會更加吸引，園方會與不同持分者及商業機構商討，考慮是否可創造IP，發展適合海洋公園及香港的故事。

龐建貽又說，保育教育是海洋公園的核心業務，今次兩隻大熊貓寶寶成功在港出生，引證海洋公園是很好的保育教育、科研教育基地，形容是「奠定地位」，未來會與政府及其他持分者商討，如何再做好保育教育工作，提升市民保育意識及教育更多大熊貓資訊。

相關字詞﹕編輯推介 大熊貓 海洋公園

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