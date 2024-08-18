工聯會調查：逾6成受訪本地勞工不認同擴大外勞輸入　促港府煞停輸入外勞 (17:53)

工聯會轄下的權益委員會於7月進行「關心會員就業情況問卷」調查，以問卷訪問3,288名會員，以了解其就業情況及擴大輸入外勞的影響。結果顯示從事建造業的433名受訪者中，有70人處於失業，佔比16.2%，失業率僅次於零售業（20.2%）及飲食（19.4%）。另有近3成受訪者表示收入減少，近5成對就業前景表示擔憂。調查亦發現，有6成受訪者表示不認同或十分不認同政府透過擴大輸入外勞來補充勞動力，主要原因是「減少本地工人就業機會」和「外勞壓低本地工資薪酬」。

工聯會理事長、立法會議員黃國引述立法會資料指，去年9月勞工處推行「補充勞工優化計劃」（計劃），包括暫時「解凍」26個職位不可輸入外勞的規定，而截至今年4月30日的9個月內共批出1,277宗申請，涉及8,586名外勞，已超出2021及2022年的全年總數。輸出外勞之中有3,910名來自獲「解涷」的26個工種，其中輸入最多的3個工種依次為侍應生、售貨員及初級廚師，佔26個工種配額總數近8成。另外，政府去年亦推出建造業輸入勞工計劃，在12,000個配額中，發展局已批出7,917個申請。

工聯會促請政府制定煞停及減少外勞機制，保障本地勞工優先就業和工資合理增長，並因應當前建造業工程量減少及開工嚴重不足，凍結行業特別計劃，不再批出輸入外勞配額，同時建議政府定期公開輸入外勞企業資料以便監察、優先提高人手短缺行業的薪酬待遇，以及推動本地就業優先政策。