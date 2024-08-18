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乘客推開緊急出口斜道　警追緝涉事青年 (17:07)

今凌晨（18日）1時許，警方接獲報案，指一列由黃埔開至調景嶺的尾班車駛至九龍灣時，緊急逃生出口及控制室門疑被人打開。警方接報後到場，在車站內、外展開搜索，惟未有發現。案件列作違反香港鐵路附例處理，警方正追緝一名年約16至18歲、案發時身穿黑衫、黑褲的男子歸案，並相信他事發後經乘客門往扶手電梯方向逃去。

港鐵回覆指，今日凌晨約1時02分，車長收到車尾駕駛室及緊急出口斜道打開的警報，職員上車查看並確認有關情况。車務控制中心隨即就事件報警，並按既定程序即時暫停列車駛進九龍灣站，職員亦到場檢查路軌範圍，確保沒有乘客逗留。處理事件期間，觀塘線由彩虹站往調景嶺站段列車服務暫停。職員協助受影響乘客乘搭其他交通工具離開。公司其後翻查閉路電視，確認有乘客由車廂內自行打開通往車尾駕駛室門，並推開車尾緊急出口斜道後，與其他乘客一同經車門及月台幕門離開車廂。

實政圓桌立法會議員田北辰在社交平台發文指，事件令「好多乘客都因為咁樣而冇得搭尾班車返屋企」，批評違法及自私行為不能姑息。他認為港鐵考慮公眾安全，宜在每卡車廂安裝閉路電視，「咁樣有起咩事上嚟都即刻有證據拉人」，同時增加阻嚇性。

港鐵呼籲，車廂內的緊急出口斜道，只限於緊急情況及在港鐵職員或緊急救援人員指示下使用。如非緊急情况，乘客切勿自行打開緊急出口斜道，有關行為違反「香港鐵路附例」，最高可被罰款$5000。

相關字詞﹕港鐵 違反香港鐵路附例

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