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市建局籲業主做好樓宇維修　勿因重建而抱拖延心態 (14:31)

市建局本月9日啟動土瓜灣馬頭圍道／落山道發展項目，行政總監韋志成今（18日）發表網誌，稱留意到有受影響樓宇的業主不打算支付餘下維修工程的款項，他認為是錯誤的心態，指出距離市建局展開馬頭圍道項目收購工作仍有一段時間，業主不應抱拖延心態，只等待市建局收購而棄維修需要於不顧。他表示，市建局設有計劃支援重建範圍內業主進行所需維修，勸籲業主切勿因樓宇已被納入重建，而終止維修工程。

韋志成稱，馬頭圍道項目範圍內共有15幢樓宇，全部均收到屋宇署或消防處發出的法定命令，包括強制驗樓令、渠務修葺令、危險建築物命令和消防安全指示等，而且全部尚未遵從，甚至有個別大廈在收到政府相關命令後至今超過10年，仍未跟進；另外市建局發現當中9幢樓宇屬「欠缺維修及保養」或「維修及保養欠佳」的類別，大廈部分公用地方出現滲水、牆身裂紋，及批盪或石屎剝落等樓宇老化的情况。

韋志成指出，由宣布展開重建項目到進行收購業權的工作，一般需要大約兩年半的時間，若被納入範圍的樓宇有維修需要，業主不應抱拖延心態，「不應抱著大廈已納入重建，不做維修就可以「慳錢」、甚至拖延維修工程，這種錯誤的想法」，否則因樓宇日久失修而造成意外，甚至引致人命傷亡，業主有可能要承擔相關法律責任，而減低樓宇因失修而對公眾構成的安全隱憂，對業主來說，是雙重的保障。

市建局設「發還修葺費用計劃」　支援重建範圍內大廈業主

韋志成稱，市建局設有「發還修葺費用計劃」，重建範圍內的大廈業主，若遵從政府部門發出的法定命令，可在接受市建局的收購建議後，就已完成或正進行相關的維修項目呈交付款單等證明，向市建局申請特惠津貼。他又表示，重建項目範圍內，有12幢樓宇參加了「樓宇更新大行動2.0」 ，部分大廈亦同時參加其他樓宇復修資助計劃，工程完成後可獲得涵蓋的資助款項，勸籲業主切勿因樓宇已被納入重建，而終止正在進行中的維修工程。

相關字詞﹕編輯推介 市建局 重建

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