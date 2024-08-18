警搗荃灣工廈製毒工場　檢K仔及原材料 (13:27)

被捕人涉「製造危險藥物」、「販運危險藥物」及「阻礙警務人員執行職務」。毒品調查科高級督察陳裕詠表示，警方發現有販毒集團租用工業單位作製毒工場，以土法方式製造「K仔」。警方前日（16日）突擊搜查荃灣一工廈單位，當場拘捕22歲姓黎男子，其間黎作出反抗。警員在單位檢獲2公斤俗稱「K仔」懷疑氯胺酮、6公斤製毒原材料、大量樽裝的化學品，例如乙醇、丙醇等，並檢獲電子磅、攪拌器等工具。

陳裕詠指，販毒集團招攬「死士」管理製毒倉，同時利用科技來遙距操控，包括要求被捕「死士」於約200呎的單位安排多支遙距監控鏡頭，監察及教導製毒過程。據了解，被捕人收取5000元報酬，收指令製毒。

行動中，警方在單位檢獲多樽未開封的化學品，部分具腐蝕性。陳裕詠指，有關物質於加熱及儲存過程有機會造成火災及爆炸，批評販毒分子罔顧大眾安全及不負責任；又呼籲大廈管理員巡經單位發現有可疑氣味，宜報警求助。