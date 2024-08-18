楊潤雄：正研加建海洋公園大熊貓館　另與園方研周邊商品提業績 (12:43)

盈盈上周在19歲生日前夕高齡誕下首胎，楊潤雄表示，未料及盈盈會懷孕成功並誕下龍鳳胎。對於坊間有關注新生熊貓存活，楊指現時兩隻大熊貓寶寶由成都及海洋公園專家照顧，亦由內地運送大熊貓奶粉來港，暫未有需要將大熊貓寶寶送上四川。他又指，與中國大熊貓保護研究中心會簽署的協議中提及熊貓出生的處理方式，指由於大熊貓寶寶由本地大熊貓所生，故會保留在港。

至於一對來自四川的大熊貓預計下月底來港，楊表示希望兩大熊貓來港都可以繼續傳宗接代，但指並非唯一目標。楊又指亦正考慮為大熊貓改名。

受疫情影響，海洋公園早年曾要求政府注資過百億「救亡」，對於如何協助園方提升業績，楊表示「政府角度也要協助解決」，正與海洋公園商討推出熊貓寶寶相關產品，冀熊貓寶寶能吸引更多遊客。被問及現時財政資源可承受多少隻大熊貓再在港繁殖，楊稱並無設立上限，「但如果太多就再作考慮」。

現時園區設有兩個熊貓館，可容納4隻成年大熊貓。楊指因熊貓是具地域性動物，兩歲多就要與生母分開，故正研究加建大熊貓館，預計長遠而言「6隻大熊貓需要6個館」。

海洋公園則在香港大熊貓社交平台官方專頁，發布大熊貓龍鳳胎寶寶的最新片段，牠們繼續留在保溫箱，不停發出響亮的叫聲。帖文表示，由於初生大熊貓未有自身調節溫度的功能，因此需蓋上被鋪保暖。

運動員薪酬如合理加幅會爭取

另外，近日運動員待遇引起討論，基層運動員月入僅約7000元，有聲音倡提高運動員薪酬。楊潤雄指，當局在每次大型比賽後都會檢討，皆會對運動員及精英訓練作檢討，方向包括運動項目類型、培育方向及運動員津貼，而今年年底至明年初亦會參考體院的檢討報告，認為從局長角度認為「要支持運動員」，明言如體院報告出爐後加幅合理，亦會著力爭取。

楊早前提及「相信運動員亦不會當全職訓練為打工」，他今日再解釋指運動員付出的努力與投入與很多工種不同，「到出面打比賽，不可以說『你攞唔到金牌』就是失敗」，因而運動員所領的是「津貼」而非「人工」，目的是令其可不受生活開支壓力繼續訓練。

被問及現時運動員退役後積蓄能否支持生活，楊表示，就運動員退役提供的支援集中於幫助其發展第二事業，例如過去數年專上院校改變招生方向，會接納運動員求學申請，訓練他們在運動行業從事管理或教育工作。另外，在現行精英運動員制度下，資助項目主要為奧運或國際賽事，而桌球、跳繩等未被納入資助計劃，楊潤雄指會與體院再檢討，例如其他運動員水平評核方式。