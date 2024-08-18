李家超出席施政報告首場地區諮詢會　市民關注經濟、旅遊等議題 (12:15)

諮詢會於大埔一間小學校園內舉行，歷時兩小時，多位司局長亦有出席。諮詢會首一小時於禮堂舉行，其間多名市民發表意見，再由李家超綜合回應。於證券業工作的羅先生指出，業界近年情况坎坷，前所未見地有多間證券商倒閉，稱政府現時常去中東、東南亞等地外訪、期望引入資金，「見到大家做咗好工作，但業界未感受到實質嘅情况係點樣」，期望政府多想方法盤活香港經濟。

李家超回應說，現時投資環境的確面對困難及挑戰，引述分析指面對眾多不確定因素，包括美國選舉、息口走勢、地區衝突及戰爭，令很多資金不敢有大動作。他認為，現時經濟重心東移，政府重視東盟及中東等「世界發展新引擎」，亦會在聽取意見後，於政策上加大力度，與各界一起面對現時過渡期的難關。

諮詢會第二部分為小組討論環節，各司局長分成小組，與市民討論不同議題。其中從事製造業的葉小姐表示， 雖然政府推出支援中小企的措施，但她認為銀行並不支持，亦採取保守消極的態度，甚至收緊貸款政策，令中小企融資及發展時面對兩難，期望政府可再推出措施協助企業渡過寒冬。李家超強調，政府希望幫助中小企，財政司長陳茂波早前已於銀行界舉行會議，表明希望各方共同努力、互相體諒及支援，處理過渡期間面對的挑戰，又說相信隨着美國選舉明朗化、息口預期下跌，明年情况會比今年更好。

李家超總結諮詢會時表示，今年本港經濟增長約2.5%至3%，評估明年經濟增長會較今年好，但指出不明朗因素較多，有些行業面對較大挑戰，例如中小企，政府將特別幫助。他又提到，提升本港競爭力需加強人才培訓，除吸引海外專才，政府非常重視本地人才，期望培訓工作能連結產業發展。

市民倡推香港吉祥物 冀政府支援青年人置業

出席諮詢會的市民關注不同議題，其中有市民期望政府支援青年人置業，建議調整公屋及居屋比例、重啟經租置計劃購買單位；有市民就建議政府設立規管虛擬資產的部門，協調現時不同部門的監管工作。亦有市民關注新界區及離島的規劃問題，包括希望政府改善離島的5G網絡覆蓋、於東涌區增設政府綜合大樓及永久街市設施等。

數位市民關注旅遊業問題，其中沙田居民周先生建議推出代表香港的吉祥物；同為沙田居民的張小姐建議邀請青年人成為義務「旅遊大使」，在旅遊熱點協助旅客；從事法律界的范先生則認為應在全港十八區發掘重點，又稱除了量，亦要重視質素，並建議以中華文化來吸引旅客。李家超說，政府重視如何將文化、體育和旅遊「混為一體」，又說近期香港大熊貓誕下龍鳳胎、中央亦向港送贈一對大熊貓，認為如何將有關元素共冶一爐，對文化旅遊及產業化十分重要。

在小組討論環節，多名市民關注文創產業發展，包括建議善用本地卡通角色「麥兜」，推出以其為主題的無人機表演、煙花、餐廳等，並支持本地文藝工作者，以期再創作另一個「麥兜」。亦有市民提出參考青年宿舍概念，設立文創基地培育更多從事文創工作者。李家超回應稱，政府已成立文創產業發展處，強調文創、旅遊產業不能單靠政府推動，當局工作是建構百花齊放的創作環境。他期望各個持分者在其範疇「諗好橋」，於轉型期構思新方法。