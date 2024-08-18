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盧寵茂：積極考慮建立第三間醫學院建議 (10:07)

多間大學表明有意開辦本港第三間醫學院，港大和中大醫學院亦正爭取增加醫科學額。醫務衛生局長盧寵茂今日（18日）首次表明，會積極考慮建立第三間醫學院的建議，未來亦會繼續支持現有兩間醫學院增加學生名額和收生來源。

香港科技大學正計劃開辦醫學院，擬招收非醫學系本科學位畢業生；香港理工大學和香港浸會大學也曾表明擬開辦醫學院。另外，港大和中大正爭取將每年醫科學額，由現時各自增295個增至400個，近期正研究招收第二學位醫科生。

政府以往未表明支持開辦本港第三間醫學院，盧寵茂近月曾稱須審慎檢視建議，包括公帑運用、招生競爭等問題。盧寵茂今日出席中國醫師節慶祝大會致辭時稱，香港醫療發展一日千里，且面對人口不斷老化，本港不能自滿，政府將以多維度變革，包括增加本地醫科培訓學額。

盧稱，本港兩間醫學院由2008/09年度每年合共招收250名學生，於2016/17年度增至470個，近年已增至590個，政府未來會繼續支持兩間醫學院提升教學能力，包括增加學生名額和收生來源，並會積極考慮建立第三間醫學院的建議。

盧說，醫生不單需要知識和技術，也須溝通和關懷病人，而醫學院好壞不單是比較招收了多少狀元，而是「應該要看看出了多少個華佗、白求恩」，以及本港楊紫芝和內地鍾南山等醫療人才，才符合市民大眾利益。

相關字詞﹕編輯推介 盧寵茂 醫學院

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