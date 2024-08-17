廉署開放日破記錄2萬人申入場 市民首體驗VR訓練系統 (15:47)

是次開放日新增廉政學院展區，由學院人員示範名為「實戰易」的虛擬實境（VR）「調查情境訓練系統」，亦增設「廉政光影50年」展覽，展出廉署歷年製作電視劇集《廉政行動》片段及劇照，另新增廉署人員真人示範拘捕行動。

天文台今早一度發出黃色暴雨警告，但無阻梁氏夫婦帶同6歲女兒到訪廉署總部。梁太表示早於7月已從Facebook得知有開放日，隨即就申請門券，對獲抽中感「好開心」，女兒則稱對接觸槍械最興奮。

內地遊客張小姐與友人則從小紅書獲悉開放日，今早專程由廣州出發到訪。她之前透過香港劇集認識廉署，笑言原以為廉署人員都是都市精英，看完展覽發現他們較「貼地」和生活化。今次到訪發現槍械實際重量比想像中重，對體驗感新奇。

至於是次開放日義工，1985年獲委任為廉署社區關係市民諮詢委員會成員的關則輝，今日成為義工導賞員帶領市民參觀。他回顧歷年發展指廉署早期主要「靠嚇」，以高執法力度阻嚇市民貪污，現已將「廉政」推廣成為價值一部分。他未來望能續以義工身份支持肅貪倡廉，強調「一日廉署人，一生廉署人」。