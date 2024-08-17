林世雄：路政署研發多款嶄新鋪路物料在逾百路段使用　提高耐用性及具降噪功能 (16:02)

運輸及物流局長林世雄今日（17日）在網誌介紹，路政署近年因應極端天氣增加道路保養的難度，研發了多款嶄新鋪路物料，相對於之前常用的瀝青，具有耐熱、降噪，以及更優勝的抗變形、抗老化和抗疲勞特性。現時多款物料已在逾100個路段使用。

林世雄指，全球氣候暖化，路面長時間受陽光照射，瀝青路面容易變軟甚至變形，馬路表面受壓後更易損壞，路政署與理大合作研發了一種新型瀝青物料「高改性瀝青瑪蹄脂碎石混合料(最大粒徑10mm)」（簡稱HM10號瀝青），較之前常用的瀝青，具有更優勝的抗變形、抗老化和抗疲勞特性，有助提高道路的耐用性。現時這種物料已應用在約100個較繁忙路段，包括深圳灣公路大橋，未來可望按需要應用在更多新建的道路。

林又說，日常的交通噪音亦可透過改善鋪路物料紓緩，路政署與理大團隊亦成功研發適用於本港市區道路的新低噪音鋪路物料「聚合物改性瀝青瑪蹄脂碎石混合料(最大粒徑6mm)」（簡稱PM6號瀝青），能令輪胎與路面摩擦所產生的交通噪音，降低約2.5分貝 ，相當於減低近一半車流量的噪音。路政署在去年初開始使用，目前已於約18個路段使用。

林稱，路政署正研究提升低噪音鋪路物料的耐用性，去年底在東涌迎禧路進行另一物料，HMSMA6的實地測試，正收集數據分析新物料降低交通噪音的實際成效。 另一邊廂，團隊亦正研究將廢棄車胎橡膠粉添加到傳統瀝青鋪路物料，提高路面耐用性，測試已去年底完成，結果十分理想，署方正研究增加廢棄車胎橡膠粉的比例及優化橡膠瀝青的生產過程。

另外，林世雄指，路政署早於20年前起已規定混凝土路磚必須使用循環再造集料，包括來自建築或拆卸工程產生的破碎混凝土或碎石，2010年規定按集料重量計，需含20至25%循環再造碎玻璃的環保路磚，今年路政署將有關含量提高到30至35%。去年路政署已使用約2200噸循環再造碎玻璃，相當於超過440萬個棄置酒瓶。

林表示環保路磚在工廠預製，利於現場快速鋪設，縮短封閉行人路時間，路磚亦堅固耐用，可減低修復路面的頻次。其形狀、尺寸和顏色亦可適當調整，能為公共空間增添美感。