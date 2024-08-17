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放射治療師連登煽惑他人襲警罪成 案件押後9月5日求情 (13:46)

曾於公立醫院任職放射治療師的男子涉於2019年12月，在連登討論區一則帖文留言「反包成功係諗住點？」，並提及「搶裝、打狗 、殺狗、齋圍」，他否認一項煽惑他人有意圖而導致身體受嚴重傷害罪，今（17日）被裁定罪成。區院法官指被告留言之時，正是帖文討論如何應對警方戰術、眾說紛紜的情況，受眾極易被挑動情緒，被告的意圖明顯是鼓動他人惡意傷害警務人員。案件押後至9月5日求情，被告須還押。

 

被告楊尚樺（現年31歲） 審訊中沒有作供，控方呈上他三份錄影會面口供，被告稱他每天使用連登兩至三小時，會用手機留言，亦會用電腦登入帳戶。他不肯定涉案留言是否由他發出，但認為留言可令示威者反思使用武力做什麼、至什麼程度、為何要做等。暫委法官香淑嫻分析指，被告從無指出他留言時的想法、意圖和目的，而是用第三者角度提供「反思」的說法。

然而被告錄取口供時，曾以「我」的角度解釋，反映他自相矛盾。事實上他被問到留言含意時表現閃縮、含糊其詞，假設其帳戶遭盜用，被告不可能不察覺自己的帳戶出現了涉案留言，尤其「殺狗」此激進、惡毒的行為於涉案留言發布前未曾出現，香官裁定招認屬實，留言確實由被告發布。

香官續指，涉案帖文的主要受眾均為對警方有不滿，甚至會考慮訴諸暴力達致政治目的人，整個帖文均是以逃脫警方圍捕為目標，從來無提及殺警。被告卻突然留言挑起問題，將惡意傷害警務人員的議題帶入，而他案發前就相關議題，多番使用「狗」、「黑警」等侮辱字眼，亦支持以勇武方式行事，顯示留言非一時意氣。考慮到被告用字、社會背景等，裁定他罪成。

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