粉嶺嘉福邨69歲男感染登革熱 潛伏期曾到中華煤氣大埔煤氣廠 (22:46)

煤氣公司回覆本報稱，關注一宗登革熱確診個案，截至目前沒有收到有其他於大埔製氣廠工作或進行活動的人士，感染登革熱或出現相關症狀。該公司稱，為保障工友健康起見，已安排本周末於大埔製氣廠進行全面滅蚊工作，密切監察員工健康狀况，並提醒員工戶外工作時注意防蚊，如發現有任何徵狀須立即通報。

衛生防護中心表示，接獲內地衛生當局通報，該名過往健康良好的69歲男子於上周五（9日）起嘔吐，翌日離港到訪廣東省韶關市。他本周一出現頭暈及發燒，同日在當地一間醫院門診求醫，翌日入院治療，現時情况穩定。按內地當局資料，病人血液樣本經檢驗後，證實對登革熱病毒呈陽性反應。

中心初步調查顯示，病人居於粉嶺嘉福邨福泰樓，潛伏期內沒有外遊，但曾到訪香港中華煤氣有限公司大埔煤氣廠。中心稱，該男子表示過去3星期不曾被蚊叮，其家居接觸者現時無出現病徵，正接受醫學監察。中心稱暫未發現個案與本港早前錄得其他登革熱個案有流行病學關連。

中心人員將視察病人住所，並向鄰近居民實地調查，另正積極聯絡粉嶺嘉福邨住戶跟進健康情况。中心將聯同食環署人員明日下午5時於祥華社區會堂舉行健康講座，同場為出現相關病徵者免費進行登革熱抗體檢測。

中心呼籲，曾到粉嶺嘉福邨附近一帶或大埔煤氣廠並出現登革熱病徵者，應致電熱線2125 2670安排化驗調查或轉介作適當跟進。熱線未來兩日上午9時至下午1時運作，下周一（19日）起逢星期一至五朝9晚5運作，公眾假期除外。

撇除上述個案，本港今年本港錄得3宗本地個案，包括居住小西灣的個案，以及天水圍天瑞（一）邨兩宗關聯個案；截至昨日則錄得41宗外地傳入個案。