有調查顯示逾兩成來港專才無工作 孫玉菡批媒體詮釋偏頗 稱近八成已就業 家庭收入高 (22:04)

孫玉菡強調，經不同計劃入境的人才在續簽時須提交本地受聘或開辦或參與業務的證明。入境處會嚴格把關，確保只有符合要求的人才方可獲得續簽。

孫玉菡表示，協會調查訪問約600名透過不同人才入境計劃來港，七成是循高才通計劃來港，故大部份受訪人才抵港不足2年。他說調查結果顯示，近八成人才已在港就業，家庭收入頗高，68%超過5萬元，超過10萬元則有32%，20萬元或以上亦有15%，遠高於全港家庭每月收入中位數的3萬元。

孫玉菡續指，已就業人才多從事金融業、創科或金融科技及專業服務等，形容來港人才背景優秀，具市場競爭力，有助豐富香港人才庫，對本地經濟有實質貢獻。

他說，該局去年底曾對抵港高才通人才進行跟進調查，結果顯示高才通人才就業比例高，收入高於本地工資中位數，估計高才通人才每年可為香港帶來340億元直接經濟貢獻，相當於本地生產總值約1.2%。

孫玉菡又說，去年10月已成立香港人才服務辦公室，為初來港人才提供適切支援，亦已連繫58家指定合作夥伴，提供網上支援配對服務，在求職、住房等方面為人才提供建議和服務；線上平台每日實時展示市場上約5000個優質招聘崗位，人才可透過平台申請職位等。

他透露，人才辦正計劃革新線上平台，並積極利用媒體訪問、數碼和社交媒體等不同平台宣傳，從早前微信和領英 擴展到Facebook、Instagram、YouTube及小紅書等平台，提供更多元、更互動及更實用的資訊。