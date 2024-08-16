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保安局擬修例代辦消防工程　計劃法例通過後挑選「試點」樓宇 (18:30)

立法會正審議《消防安全（建築物）條例》修訂草案，保安局常任秘書長李百全稱，計劃在法例通過後2至3個月內，挑選10至20間樓宇作為代辦「試點」，了解代辦工程的樓宇挑選準則、涉及過程和相關金額等，並加強宣傳，讓大眾理解落實細則，例如不會誤會相關工程涉及「天價」。法案委員會主席謝偉銓指，最快在下月上旬舉行公聽會聽取持分者意見，待與相關官員商討後再公布詳情。

在法案委員會會議上，李百全稱消防處樓宇改善支援中心提供一站式支援，包括製作承辦商「白名單」供業主挑選以遵辦「消防安全指示」；在全港1000多個承辦商中，目前名單已加入92個，另有300多個感興趣。他指​​不少業主誤會工程費用屬「天價」，以一幢13層的樓宇為例，相關消防工程費用大約200多萬元，市建區資助120萬元後，60戶業主每戶需要分擔約1.3萬元，加上當局容許60個月免息分期付款，認為每月約200元的費用屬合理。

局方建議就阻礙法團遵辦《條例》訂明罰則，包括阻礙受僱於法團者進行工程，最高可被判款一萬元及監禁6個月。選委界議員江玉歡關注，如果有業主因工程費用過高而反對工程，會否誤墮法網。李百全表示，在法團表達合理意見不會違法，局方會就「阻礙」等行為具體定義，避免含糊。

草案擬要求新物業擁有人要在業權轉讓交易後3個月內通知當局，違者最高罰一萬元。九龍中議員楊永杰認為罰則太低，建議業主要獲消防批准才可買賣，以鼓勵業主盡快改善消防工程。李百全稱，《基本法》保障私有產權交易，修訂草案要考慮立法相稱性，惟局方會因應業主是否合作協助工程進行，而考慮豁免收取行政費。

實政圓桌田北辰則稱，過去18年本港火警造成近360人死亡，認為需就未有遵辦「消防安全指示」提升到監禁刑罰。李百全稱會參考相關數據，惟個人責任而言較難舉證，過去5至10年大多數是檢控法團，當局同時會靠其他法例協助改善消防安全。

消防處推出「直接泵水設計」，符合資格的樓宇毋須建設水缸，火警時改由街喉直接供水灌救。副消防總長（樓宇改善）翁錦雄指，由上月至今收到20宗申請，2宗工程已完成。他表示，由於直接從街喉供水，需要避免影響地區供水，另外須避免有人偷水，故要求相關工程加裝「防止回流裝置」及「流水掣」等，正向業主及業界加強宣傳。

相關字詞﹕消防安全建築物條例 保安局 消防處 編輯推介

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