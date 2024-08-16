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應家柏：體壇精英閃耀奧運展現香港「我做得到」精神 馬會十年捐逾46.5億支持體育運動 (18:04)

馬會行政總裁應家柏今日(16日)表示，馬會慈善信託基金以體育運動作為重點策略範疇之一，過去十年向體育運動發展方面捐出超過46.5億港元。他指今屆奧運港人見證了江旻憓、張家朗、何詩蓓及其他本地體壇精英，把香港的「我做得到」及「全力爭勝」精神發揮到極致；而他們的成就正好提醒大家，體育運動有著改變生命的力量。

應家柏今日在馬會網頁發表題為「體壇精英閃耀奧運舞台充分展現香港的『我做得到』精神」的網誌，提到馬會長年以來一直大力支持精英運動員，早於1982年便與政府共同成立香港體育學院（「體院」）的前身銀禧體育中心；至今馬會向體院捐款累計超過7.54億港元，在建設體院的基礎設施以外，更透過「香港賽馬會精英運動員基金」支援運動員的培訓、教育及事業發展。馬會近年再度與政府合作，共同斥資3億港元成立「運動科研資助計劃」，並設立「賽馬會優秀運動員獎勵計劃」，向表現傑出的運動員提供現金獎勵。

他強調馬會長久以來對馬術運動的支持，不但透過轄下公眾騎術學校推動馬術運動發展，更推出「香港馬術精英計劃」培育精英馬術運動員。單是去年公眾騎術學校的使用人次合共高達51,000人，而「香港馬術精英計劃」則為55名資深、青少年及兒童騎手提供支援。多名資深騎手作為中國香港馬術隊成員更取得了重大成就，包括去年杭州亞運會勇奪兩面獎牌。

馬會同樣重視「全民運動」

馬會早年為北京2008年奧運會及殘疾人奧運會，撥款12億港元在香港興建馬房及馬術比賽場地，是馬會歷來最大額的撥款之一。馬會同時負責場地設計與興建，並透過馬醫院、賽事化驗所及其他設施提供支援，充分展現香港最好的一面，更獲北京奧組委正式授予「北京2008年奧運會馬術比賽重要貢獻機構」的榮譽。

應家柏又指，馬會對精英運動貢獻一方面深感自豪，另一方面也同樣重視推動「全民運動」。透過「賽馬會好動城市計劃」等項目，以及與眾多本地體育總會及非政府機構的合作，馬會專注在社區鼓勵及啟發全港市民建立更具活力、更健康的生活方式。

為促進殘疾或特殊需要人士的身心健康及加強他們與社會的聯繫，過去十年馬會已向專為他們而設的體育項目撥捐逾3.85億港元。單是今年，馬會已承諾批出額外9,815萬港元，未來三年可直接惠及約12,000人。

逾1.5萬名學生曾在賽馬會滘西洲公眾高爾夫球場學習高球

事實上，香港的體育基建設施大部分均由馬會資助興建。在現時全港44個公眾游泳池當中，大部分最初在馬會提供全部或部分資金的支持下興建，包括維多利亞公園舊泳池、葵盛游泳池及沙田賽馬會游泳池。維多利亞公園舊泳池於1957年啟用，是香港的首個公眾游泳設施；葵盛游泳池是新界區內首個公眾游泳池；沙田賽馬會游泳池則由馬會資助興建，以紀念沙田馬場於1978年開幕。

此外，賽馬會滘西洲公眾高爾夫球場是全港唯一公眾高爾夫球場，惠及眾多高爾夫球愛好者，自1990代中以來場上已進行了逾380萬場比賽；而於2017年在慈善信託基金的資助下推出學校外展活動以來，更是已有超過15,000名學生曾在該球場學習高爾夫球及體驗箇中樂趣。

香港大球場重建成為嶄新的體育場館，也得到了馬會高達8.5億港元的資助。自1994年重開後，香港大球場於30年來一直是國際七人欖球賽及主要足球賽事的標誌性舉行場地。

馬會為支持香港足球發展，對足球基建及相關社區項目兩方面均有提供資助，包括提供7,450萬港元用於設立賽馬會傑志中心，以及撥款2.21億港元建立賽馬會香港足球總會足球訓練中心。後者不但是中國香港足球代表隊的主要訓練場地，也為馬會所支持的社區足球項目提供了重要場地。

 

相關字詞﹕香港賽馬會；應家柏

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