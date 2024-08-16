屠龍小隊案法官開始引導陪審團　稱從犯證人或無道出真相要小心處理 (17:08)

控辯雙方完成結案陳辭後，法官張慧玲開始引導陪審團。張官提醒陪審團要小心處理從犯證人黃振強、彭軍壕及蘇緯軒的證供，因為他們可能受潛在利益而沒有道出真相；另著陪審團勿因同情或偏見而左右裁決。

首控罪為《反恐條例》下「串謀犯對訂明標的之爆炸罪」。張官指，本案不爭議12.8行動在灣仔使用炸彈是犯「對訂明標的之爆炸」，唯一爭議是被告有否「串謀」。串謀在犯罪行為協議達成一刻已經成形，退出串謀也只是求情說辭，控方須證明被告在協議下能發揮其作用以促成協議。若被告不知悉協議、知悉但沒有意圖參與，或是假裝參與但實際沒有意圖，均能開脫罪名。

至於串謀謀殺罪，控方須要證明被告有意圖謀殺警察；李家田另被控意圖危害生命而管有槍彈罪，控方須證明李知悉下藏槍，意圖用以或使人用以危害生命；劉佩凝被控串謀提供或籌集財產以作出恐怖主義行為罪，控方毋須證明恐怖主義行為已經發生，只須證明劉有意圖或知悉財產用於恐怖主義行為。

張官總結證供，指當涉及傳聞證供時，陪審團應「唔好當真」，但可推論參與對話人士的心態，例如黃供稱，吳智鴻於2019年9月在科大會面時，稱示威者應該主動出擊，利用軍火殺警。另一情况是8月吳智鴻與張銘裕談論台灣軍訓時，吳教張入境時如何向職員訛稱兩人的關係，陪團審可能推論兩人要做「非光明正大嘅事」才說謊，但亦可推論兩人純粹想順利入境台灣旅遊，如果有利與不利被告的推論並存，陪審團便不應採用不利推論。