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4長者墮保釋金騙案失53萬　警拘收款16歲少年 (16:20)

警方拘捕一名16歲少年，涉嫌在4宗「保釋金」騙案中負責收取騙款，涉款53萬。

警方於今年7月接獲報案，指四名事主（68至87歲），分別收到騙徒來電，冒認事主兒子，聲稱因刑事案件被警方扣留，急需繳付「保釋金」。四名事主因擔心家人安危，在情急之下答應騙徒要求。同日，騙徒假扮其兒子的朋友，上門收取「保釋金」。事主告訴家人上述事件，始知受騙。

新界南總區刑事總部接手跟進上述案件，翻查大量閉路電視及經深入調查後，於昨日（8月15日）成功鎖定負責上門收錢的騙徒，並在天水圍區以涉嫌「以欺騙手段取得財產」拘捕該名16歲本地少年，相信為詐騙集團的前線骨幹成員，為收取回報而行騙。被捕人涉及的上述4宗騙案，總涉款金額達53萬元。被捕人現正被扣留調查，而案件的調查仍在進行中，警方正追查犯罪集團的其他成員。

警方十分關注「猜猜我是誰」騙案，並一直採取積極的執法行動打擊相關騙案。警方留意到，上述4名事主均為基層長者，而案中損失的金錢是他們的畢生積蓄，本應用作退休生活開支。犯罪集團利用長者擔心家屬安危的特點，騙取長者大量金錢，手法極之卑劣。犯罪集團亦以金錢利誘，招攬青年人成為前線成員，為達到目的，不惜犧牲青年人的前途。

警方呼籲市民，特別是長者，切勿輕信可疑來電。如有任何懷疑，應致電「防騙易18222」熱線查詢。警方亦呼籲年青人，切勿因搵快錢或受朋輩影響，而參與犯罪活動。「以欺騙手段取得財產」罪是十分嚴重的罪行，跟據香港法例第210章《盜竊罪條例》第17條，任何人如觸犯該罪行，最高刑罰為監禁10年，市民切勿以身試法。

相關字詞﹕猜猜我是誰 詐騙

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