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教育局籲學校辦國慶慶祝活動　講解重點應包括中國經濟發展及社會穩定 (16:14)

中華人民共和國今年成立75周年，教育局昨（15日）向中小學校長通函，稱為加強國慶氛圍及隆重其事，呼籲全港中小學於9月30日上課前舉行升國旗儀式及奏唱國歌，並配合「國旗下的講話」，增強學生的國家觀念。教育局建議的講解重點，包括中國用數十年創造「經濟快速發展」和「社會長期穩定」兩大奇跡、已全面建成小康社會等。

教育局每年均發布「國民教育——活動規劃年曆」供學校參照，當中建議學校每年在國慶日或前後安排慶祝活動。局方於通函中表示，今年為中華人民共和國成立75周年，意義非凡，學校應與社會各界共同營造熱烈的國慶氛圍，除舉辦校本活動外，亦應鼓勵學生參加由不同政府部門或非政府組織舉辦的國民教育活動。

教育局建議學校可參考由局方編寫的「慶祝中華人民共和國成立75周年講解重點」舉隅，在國慶日前後的上課日，於早會、班主任課或講座等時段向學生講解。「重點」的內容包括國家在過去75年不斷發展，「巍然屹立於世界東方，並在國際上傲然昂首，充滿自信，積極貢獻力量。我們作為中國人的民族自豪感油然而生」；深中通道於今年6月30日啟用，進一步推動粵港澳大灣區的建設；學生應努力認識國家歷史傳統，堅持傳承和發展中華優秀傳統文化。

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