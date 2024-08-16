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警司陸振中涉非禮下屬案　女事主作供時大哭斥辯方律師「捉字蝨」欠專業 (14:53)

沙頭角分區時任指揮官、警司陸振中涉三度在殘廁迫醉酒的女下屬替自己口交等，其後又襲擊下屬一案，今（16日）在區院第5日審訊。女事主作供期間至少兩次大哭，法官應控方申請，批准讓一名女總督察在她身旁安撫情緒；辯方另外問及事主為何遭被告拖行返回餐桌時，會有指手劃腳的動作，事主重申她已回答，斥辯方不斷重複提問，「你可唔可以專業少少呀律師！」

被告陸振中（43歲）被控3項非禮罪、各一項危險駕駛、襲擊致造成身體傷害、有意圖而導致他人身體受嚴重傷害及普通襲擊罪。辯方大律師鄭明斌盤問女事主X時播放報稱第三次非禮事件發生後、2023年6月23日約凌晨12時15分的閉路電視畫面。辯方指出X雙手分別挽著被告手臂，繼而摟著其腰部，X指她酒後腳步漂浮、全身乏力，「附近有嘢就捉住」，被告有拖行她走路。

辯方其後多番追問X有關被告拖行她至返回餐桌的過程的細節，X重申她對拖行的動作有些少記憶，並大哭指「我真係記得⋯⋯你又捉我字蝨⋯⋯你想我點答！好攰呀！」語畢即尖叫，屏風後傳出拍打硬物的聲音，法官將案押後片刻。休庭後控方申請X作供期間讓一名女督察在身旁安撫其情緒，辯方不反對。辯方問何時開始X由遭拖行變成不用被拖行，法官提醒辯方證人未必能回答，著留意審訊進度。

X續表示，她記得被告一直捉著她，直至快返回餐桌才放手，她曾指手劃腳，但絕無辯方形容「拍打」或「撫摸」被告。辯方問被告是用哪一隻手捉X，X回應片段能清楚看見，她解釋不到為何自己會指手劃腳，辯方追問原因。控方稱X已回答，X斥辯方「點解成日答咗你都要再問，我真係答咗你喇，你可唔可以專業少少呀律師！你專業少少啦！」

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