涉助上司洗黑錢　私人助理罪成囚5年 (14:26)

李官綜合本案案情指，被告林松根（51歲）按商人黃自強指使處理新威國際控股有限公司(新威)資金，即於2016年7月至翌年9月借取的1.25億貸款。黃安排被告及其他人士持有新威的股份，並以掛名人頭公司向新威借貸，轉移新威的資金作其個人資金使用，包括償還律師費及買賣股票；被告雖認為借貸安排可疑，但為保住工作而按指示處理。黃因新加坡及香港銀行帳戶被凍結而作出涉案行為，違反上市規則，詐騙了港交所和投資者。

李官續引述辯方求情指，被告出生於內地農村基層家庭，為人盡責勤奮；以及一系列減刑陳辭，指涉案金錢不是源自於販毒等令社會厭惡的罪行得益，1.25億元中已償還部分款項，被告的角色屬操作人，出於與商人的緊密關係而愚忠地行事，望法庭能輕判，讓被告能早日照顧患癲癇的女兒。

判刑時，李官指本案有一系列加刑因素，包括多於一人犯案者、有預謀犯案、涉及跨境犯案元素，令涉案上巿公司損失逾8100萬元，以6年監禁為量刑起點。李官續指，被告有合理理由相信涉案金額為黑錢，但被告並非主謀，按指示處理黑錢，刑責較低，考慮到被告受影響而愚忠地犯案，以及案發至今已相隔8年、被告的良好背景及家庭因素，減刑至監禁5年。