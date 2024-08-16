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寇鴻萍逃稅罪成提上訴　稱報稅對象涵前夫非虛假陳述 (14:25)

前港姐寇鴻萍涉於2009至2017年間11次逃稅，令稅務局少收約8萬元。她裁定11項蓄意意圖逃稅罪成，判囚9個月，今（16日）提定罪上訴。上訴方爭議，寇鴻萍報稱的報稅對象包括前夫唐基華，唐基華不是控方證人，控方無法證明涉虛假陳述。律政司則回應，寇鴻萍報稱唐基華為她工作，每年支薪9.6萬元，剛好和其他虛報僱員的薪金一樣，「有咩可能係真？」法官押後至3個月內頒判辭。

代表上訴方的資深大律師謝華淵表示，原審裁判官裁定寇鴻萍罪成，將重點放在她簽署報稅表後、呈交予稅局的行為，但她可能預先簽好報稅表，再委託稅務代表填寫內容，構成合理疑點。上訴方指，原審裁判官排除寇鴻萍預簽報稅表的可能性，屬錯誤判斷。

上訴方表示，兩名稅務代表公司員工在原審時作供，其中一人表示不會容許客戶「預簽」空白的報稅表，另一人承認近一成客戶會預先簽署；兩人說法截然不同，原審裁決卻沒有處理證供矛盾，構成疑點。上訴方提及，本案涉及蓄意意圖逃稅罪的犯罪意圖、犯罪行為之法律爭議和案例，可交由上訴庭處理。

律政司反駁指，寇鴻萍已在警誡下承認，她向稅務代表核實報稅表的個人資料後，再在表格上簽署，她明顯在最後階段簽署，無證據支持「預簽」一說。對於上訴方爭議，寇鴻萍可能忘記簽署，律政司指她沒有出庭自辯，無證據支持任何說法。

律政司表示，兩名作供員工的證供無分歧，其中一人承認一成客戶會預簽，但該人已不記得寇鴻萍是否其中之一，不足以證明她有預簽。對於寇鴻萍報稱於3年間僱用孫永斌、鍾永慧及唐基華，虛報約28.8萬元薪金支出，律政司強調首兩人已確認無受僱，是控方最強的證據，「佢哋一蚊都無收過，28.8萬蚊有咩可能係真？」

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