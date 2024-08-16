入境處「放蛇」拘三名內地人　涉來港非法提供攝影服務 (12:11)

入境處特遣隊副指揮官梁梓聰表示，近日有內地攝影師利用主流社交平台宣傳，聲稱可來港提供平價婚禮及街頭攝影服務。入境處經調查後鎖定可疑內地攝影師，在社交平台「放蛇」，向目標攝影師查詢及預訂相關服務，當攝影師來港提供服務時拘捕3人，並檢獲其智能電話及攝影器材。梁稱被捕1男2女年齡介乎25至30歲，均為內地旅客，並非受公司聘用，3人並不相識。被問到若事先內地付費聘用攝影師來港是否仍屬違法，梁稱入境處今次「放蛇」時已繳付訂金，否則攝影師不會來港，強調只要在香港提供服務即屬違法。

梁梓聰提醒，僱客如明知服務提供者不可合法受僱、或沒有以切實可行方式核實對方可合法受僱，有機會觸犯協助及教唆他人在港違反逗留條件。任何人如果聘用不可合法受僱的人，一經定罪，最高可被判罰款50萬元及監禁10年。入境處會繼續以網上巡邏等途徑搜查證據，如發現有人利用社交媒體或即時通訊軟件組織、安排或慫恿市民干犯聘用非法勞工等嚴重罪行，會果斷採取執法行動。