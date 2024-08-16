將來往本港演練跨境救護車　兩深圳救護車獲豁免領牌 (11:07)

當局又指，指定救護車司機須先獲本港醫衛局認可；指定救護車前往香港當天須持深圳當局的有效駕駛執照及救護車駕駛執照、只可駛往指定醫院並須返回深圳、不得接載任何乘客作與演練無關用途、具有有效第三者保險。

政府刊憲指定深圳過境救護車資料：

車輛登記號碼：粵B0ZD21、粵BC720A

底盤/車輛識別號碼：LJXCM3FC9MTV32230、LJXCM3FC6MTV42021

指定前往香港公立醫院：屯門醫院、香港兒童醫院

試行計劃會先實行直通救護車由深圳和澳門的指定醫院到香港指定公立醫院的安排。香港特區政府會聯同廣東省及深圳市政府演練，在不載送病人的情况下試行救護車跨境安排，所以香港特區政府於指定期間將指定的深圳跨境救護車豁免於《規例》以便演練。兩地政府亦會爭取盡快敲定指定深圳跨境救護車入境香港的長遠安排。香港特區政府亦正與澳門特區政府商討演練安排。

香港特區政府預計今年內推出為期一年的試行計劃，並會適時公布，並指啓動跨境救護車機制的首要條件是確保派送醫院，即香港大學深圳醫院或澳門仁伯爵綜合醫院和接收醫院，即香港醫管局轄下指定公立醫院事先達成協議，以病人的醫療需要、安全和利益作首要考慮，同時防止濫用機制。視乎試行計劃的成效及運作經驗，相關政府部門會考慮是否及如何擴展計劃，例如增加指定醫院或將試行計劃擴展至雙向安排。

相關措施由去年《施政報告》提出，政府希望將有特定需要及臨床狀况合適的病人於香港和大灣區其他城市的指定醫院之間「點對點」直接運送，而無需病人在口岸轉換救護車，從而減低病人在運送過程的風險。