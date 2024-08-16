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銀行要求提前還款　中小企聯合會冀特事特辦　林健鋒：勿各家自掃門前雪 (11:09)

中小企近期反映銀行收緊貸款及樓宇按揭安排，香港中小型企業聯合會會長郭志華今早（16日）於港台《千禧年代》表示，年初起部分銀行因抵押品或物業貶值而縮短還款年期，或要求中小企還款，他預料中小企寒冬起碼維持至年尾，期望銀行可特事特辦，讓中小企喘息。郭志華又指出，不少中小企申請百分百擔保特惠貸款，雖然可歸還本金，但暫時未能歸還利息及手續費，希望貸款機構可考慮容許延遲還款或豁免利息。

郭志華表示，現時經營情况是近20年來最差，中美角力、高息環境，令環球及國家經濟都不好，形容中小企經營得很辛苦。對於金管局今年3月推出9項措施支持中小企融資需要，包括承諾客戶按時還款不「call loan」、縮減信貸額度時給予最少半年過渡期等，郭志華認為有關建議好，期望銀行業界可以跟從。

他又指出，部分中小企於不同銀行申請八成或九成信貸擔保產品，但未有能力償還，聯會正與不同銀行溝通，期望銀行之間可達成共識，容許中小企做債務重組。

財政司長陳茂波前日與本地主要銀行代表會面，期望銀行確保支持中小企的政策能在前線「落實到位」。經民聯立法會議員林健鋒於同一節目表示，不少中小企反映銀行要求提前還款，大大影響其公司的流動資金。他稱明白銀行亦有其考慮，但在現時環境下不可各家自掃門前雪，若中小企「唔掂」，會一環扣一環地影響其他企業，故期望政府出招時，銀行業界要配合，相信若銀行嚴格遵守金管局今年3月推出的相關指引，對中小企有幫助。

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