銀行要求提前還款　中小企聯合會冀特事特辦　林健鋒：勿各家自掃門前雪 (11:09)

郭志華表示，現時經營情况是近20年來最差，中美角力、高息環境，令環球及國家經濟都不好，形容中小企經營得很辛苦。對於金管局今年3月推出9項措施支持中小企融資需要，包括承諾客戶按時還款不「call loan」、縮減信貸額度時給予最少半年過渡期等，郭志華認為有關建議好，期望銀行業界可以跟從。

他又指出，部分中小企於不同銀行申請八成或九成信貸擔保產品，但未有能力償還，聯會正與不同銀行溝通，期望銀行之間可達成共識，容許中小企做債務重組。

財政司長陳茂波前日與本地主要銀行代表會面，期望銀行確保支持中小企的政策能在前線「落實到位」。經民聯立法會議員林健鋒於同一節目表示，不少中小企反映銀行要求提前還款，大大影響其公司的流動資金。他稱明白銀行亦有其考慮，但在現時環境下不可各家自掃門前雪，若中小企「唔掂」，會一環扣一環地影響其他企業，故期望政府出招時，銀行業界要配合，相信若銀行嚴格遵守金管局今年3月推出的相關指引，對中小企有幫助。