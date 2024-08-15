年青殘疾者求職遇挫折 轉職紅十字會「找對地方終有一條跑道」 (23:17)

林穎康在2022年離開特殊學校，升讀大專院校修讀社區服務策劃及領航，至去年中畢業。其後他每天寄出5封求職信，有回音的卻寥寥無幾，空窗期長達半年。直至去年底，林穎康獲一間長者中心聘用，終展開職場生活。

好景不常，當時林穎康常因怕「拖累別人」而不願明言自身需要，致主僱之間的裂痕越來越大。他舉例說，倘中心舉辦一項活動，連同前後準備時間，需站立逾一小時，惟他因病每站立45分鐘便需休息，卻選擇「頂硬上」而未與上司溝通。林穎康稱，第一份工作期間「有很多想病的時候」，只為了逃避上班，而至他直到請辭時，才發現上司並不清楚可如何協助他。

離職後，林穎康再次陷入逾半年的空窗期，至今年7月才覓得新的工作，獲紅十字會機構事務部任職助理行政幹事，負責打點總部內物品專門店水。林穎康說，他很喜歡現時的工作，謂不少殘疾人士會覺得求職不可能是幸福的事，而自己的求職路亦不平坦、不順遂，盼寄語同路人勿讓自設限制，「只要找對地方，也可以有一條跑道，讓大家發光」。

香港紅十字會舉辦「共融發展平台 - 傷健同創就業展才能」活動開幕典禮暨分享論壇，推廣傷健同融，盼讓大眾了解更多殘疾人士面對的求職困難。香港紅十字會社會凝聚及共融策略委員會主席蕭觀明昨致辭時，引述統計處數據表示，2020年本港有逾53.4萬殘疾人士，其中殘疾勞動人口參與率低見19.7%，失業率則達11%，兩者皆遜於整體人口。他稱，本港殘疾人士的就業情况與大環境出現明顯差距，值得大家關注。