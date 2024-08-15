明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

【多圖】中國古代商船「南海I號」文物展明起舉行　展出255件文物 (18:51)

「從灣區啟航：『南海I號』與海上絲綢之路」展覽將於明日（16日）起至明年2月12日舉行，在香港文物探知館展出約255件展品，包括從南宋時期沉沒、保存最完整的中國古代商船「南海I號」出土文物，以及粵港澳三地相關文物，以展示粵港澳大灣區在海上絲綢之路扮演貿易角色。

「南海I號」於2007年被打撈出水，截止2019年共有近18萬件出土文物，包括南宋淳熙十年時期的南海窰醬釉「淳熙十年」印文四繫罐，罐上印有「淳熙」及「十年」印文，再結合船上發現最晚年號的南宋孝宗時期銅錢「淳熙元寶」，可藉此推斷「南海I號」最後出航時間在淳熙十年或以後。

「南海I號」出土文物中亦發現大量肩部印有紋飾和文字的醬釉陶罐，又名「廣東罐」。是次展覽將展出在香港九龍城出土的宋元時期「廣東罐」，反映香港自宋代以來是貿易航線的中轉站，南宋後仍在海上絲綢之路的對外貿易中扮演一定角色。

另外，展品也包括在澳門聖保祿學院遺址出土、明代的景德鎮窰青花象首軍持，而軍持流行於東南亞國家，由此可證明澳門在海上貿易也有角色。

發展局長甯漢豪說，發展局、澳門與廣東省相關部門在2022年簽訂有關文物保育的意向書，簽訂意向書以後合作無間，這次展覽屬第二個粵港澳大灣區共同策劃的展覽，透過是次展覽可感受到粵港澳三地的文化相通。

相關字詞﹕編輯推介 文物展

上 / 下一篇新聞