【多圖】中國古代商船「南海I號」文物展明起舉行　展出255件文物 (18:51)

「南海I號」於2007年被打撈出水，截止2019年共有近18萬件出土文物，包括南宋淳熙十年時期的南海窰醬釉「淳熙十年」印文四繫罐，罐上印有「淳熙」及「十年」印文，再結合船上發現最晚年號的南宋孝宗時期銅錢「淳熙元寶」，可藉此推斷「南海I號」最後出航時間在淳熙十年或以後。

「南海I號」出土文物中亦發現大量肩部印有紋飾和文字的醬釉陶罐，又名「廣東罐」。是次展覽將展出在香港九龍城出土的宋元時期「廣東罐」，反映香港自宋代以來是貿易航線的中轉站，南宋後仍在海上絲綢之路的對外貿易中扮演一定角色。

另外，展品也包括在澳門聖保祿學院遺址出土、明代的景德鎮窰青花象首軍持，而軍持流行於東南亞國家，由此可證明澳門在海上貿易也有角色。

發展局長甯漢豪說，發展局、澳門與廣東省相關部門在2022年簽訂有關文物保育的意向書，簽訂意向書以後合作無間，這次展覽屬第二個粵港澳大灣區共同策劃的展覽，透過是次展覽可感受到粵港澳三地的文化相通。