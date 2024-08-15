5男涉831太子站襲警及阻差辦公等罪判囚7至22周　官指判刑考慮檢控延誤 (17:59)

5名被告分別為顧文軒（28歲，調酒師）、葉禮豪（22歲，無業）、蔡浩賢（27歲，高級會所主任）、郭俊駒（40歲，採購經理）及鍾日傑（33歲，銷售員）。各辯方代表均就案件檢控延誤一事求情，其中葉因本案放棄升讀大學，郭則失去了到新加坡工作的機會；無辯方代表的鍾沒作進一步求情。控方則指，明白案件的檢控有時差，但警方於案發當日一帶拘捕了64人，控方已盡力按案件嚴重性分批次處理。

陳官判刑時指，雖然5名被告均無刑事定罪紀錄，但判處即時監禁仍為合適。就襲警罪成的顧和蔡，陳官指顧的母親形容顧是好兒子，其僱主及校長則指他勤奮上進；法庭早前裁定顧以透明膠盾牌飛向警員，而涉案警員沒有受傷純屬幸運，判囚13星期。蔡於背景報告中承認案發當時有出現在現場，但否認有襲警，指自己當時曾被襲擊，令他感到頭暈。陳官指，法庭裁定蔡以雨傘由上而下打警員，有證供指雨傘被打指彎曲，涉案警員不須住院，判刑亦考慮到警員的傷勢，判囚18星期。

陳官續指，阻差辦公罪成的葉涉案過程短暫，幸好有警員在場阻止，判囚7星期。就在公眾地方管有攻擊性武器罪罪成的郭和鍾，陳官指兩人被裁定攜有各一枝鐳射筆，沒有證據顯示他們曾使用鐳射筆，但本案性質嚴重。陳官考慮到郭的妻子因本案被停職、接受紀律聆訊，其家人亦有可能被撤銷居於紀律部隊的資格，以檢控延誤等因素，酌情減刑三星期，共判囚21星期；另判處鍾監禁22星期。