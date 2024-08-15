西環電車一死三傷意外　有市民獻花悼念：「個心唔舒服」 (17:55)

西環堅彌地城海旁今早發生致命交通意外，外公帶同兩名孫女及外傭在皇后大道西交界燈位橫過馬路時遭電車撞倒，其中3歲女童傷重不治。有市民事後到安全島獻花悼念。
獻花者包括附近咖啡店職員天仔及陳小姐，兩人趁午飯時間購買花束及糖果到場以表心意。天仔表示，未有目擊事發經過，但見有消防車到場，獲悉發生交通意外，其後在報道得知女童死訊，「個心有唔舒服」，故到場悼念，「留低返一啲心意...做返啲嘢，雖然話都幫唔到啲咩」。陳小姐同稱「都係擺低返啲心意...小朋友都是生命，但咁細個就走咗。」
街坊林女士帶同5歲孫仔行經意外現場附近，她表示今早有留意新聞，指在西環區居住，亦不時帶孫仔到泳池，經常行經上址。她認為馬路交通燈指示清晰，不會轉燈過快，而且人流車流不多，惟有家長「奉旨啲電車一定要讓...他們認為啲電車慢嘛，我行得慢，你啲電車要讓我」，曾見電車不斷響咹，仍然不為所動。她指之後會多警惕，拖實年幼孫仔過馬路，又指孫仔「去到馬路口、樓梯口都會等我」。她稱作為西環街坊，看到意外後感到「心噏」。
從北京來港照顧外孫女的張女士指，外孫女分別2歲多及5歲，看到報道後稱受到刺激，稱「我心理陰影太大了」、「心裏特別慌、特別想哭」、「好可憐，這麼一個小生命」。她表示，今天原本要照顧兩小朋友，「帶她（小孫女）溜到差不多接老大坐叮叮車（電車）回去，但坐叮叮車得過馬路」，直言從新聞得知涉事外公一個帶兩個出事後，隨即安排女兒接大孫女放學。她指，意外後有教育小朋友過馬路小心，「今天我就跟老大說，妳看到綠燈，也不能馬上走，要車停穩了才走」。她指日後過馬路自己亦會加倍留意小孩，「抱不動（小朋友）也得拖着」、「因為這麼小的小孩不懂事」。