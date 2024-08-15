西環電車一死三傷意外　有市民獻花悼念：「個心唔舒服」 (17:55)

獻花者包括附近咖啡店職員天仔及陳小姐，兩人趁午飯時間購買花束及糖果到場以表心意。天仔表示，未有目擊事發經過，但見有消防車到場，獲悉發生交通意外，其後在報道得知女童死訊，「個心有唔舒服」，故到場悼念，「留低返一啲心意...做返啲嘢，雖然話都幫唔到啲咩」。陳小姐同稱「都係擺低返啲心意...小朋友都是生命，但咁細個就走咗。」

街坊林女士帶同5歲孫仔行經意外現場附近，她表示今早有留意新聞，指在西環區居住，亦不時帶孫仔到泳池，經常行經上址。她認為馬路交通燈指示清晰，不會轉燈過快，而且人流車流不多，惟有家長「奉旨啲電車一定要讓...他們認為啲電車慢嘛，我行得慢，你啲電車要讓我」，曾見電車不斷響咹，仍然不為所動。她指之後會多警惕，拖實年幼孫仔過馬路，又指孫仔「去到馬路口、樓梯口都會等我」。她稱作為西環街坊，看到意外後感到「心噏」。

從北京來港照顧外孫女的張女士指，外孫女分別2歲多及5歲，看到報道後稱受到刺激，稱「我心理陰影太大了」、「心裏特別慌、特別想哭」、「好可憐，這麼一個小生命」。她表示，今天原本要照顧兩小朋友，「帶她（小孫女）溜到差不多接老大坐叮叮車（電車）回去，但坐叮叮車得過馬路」，直言從新聞得知涉事外公一個帶兩個出事後，隨即安排女兒接大孫女放學。她指，意外後有教育小朋友過馬路小心，「今天我就跟老大說，妳看到綠燈，也不能馬上走，要車停穩了才走」。她指日後過馬路自己亦會加倍留意小孩，「抱不動（小朋友）也得拖着」、「因為這麼小的小孩不懂事」。