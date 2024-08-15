屠龍小隊案辯方形容劉佩凝僅「兼職會計妹」　未證籌集資金具恐怖主義意圖 (16:56)

屠龍小隊和無名組織等涉策劃2019年用炸彈殺警，案件今（15日）於高院第73天審訊。辯方陳辭指，被告劉佩凝在屠龍小隊的角色是「兼職會計妹」，她在管理眾籌一事對黃振強言聽計從，但黃向劉隱瞞他籌得逾百萬元款項。就控方早前指掟汽油彈及破壞財產也算是恐怖主義行為，辯方反駁稱香港2019年有不少掟汽油彈的場合被定性暴動，但未曾聽聞官方或媒體「話香港有好多恐怖分子」。辯方完成陳辭，法官明日引導陪審團。
被告劉佩凝被控與黃振強串謀提供財產作出恐怖主義行為。針對控方早前指，劉的罪行所指的恐怖主義行為，毋須與12.8行動有關，掟汽油彈及破壞也算是恐怖主義行為。劉的代表大律師馬維騉表示，美國9.11襲擊事件、東京地鐵沙林毒氣事件及倫敦七七爆炸案，都是公認恐怖主義行為；就涉案12.8行動，馬同意「如果實行到，冇咩人會懷疑唔係恐佈活動」。
馬又指，控方須要證明劉有意圖籌集資金以實行恐怖主義行為，或劉知悉資金會用作恐怖主義行為，但仍向黃提供資金。控方指屠龍小隊曾製作一段用於眾籌的宣傳片，內容為隊員參與示威暴動的畫面，藉此推論劉是知悉屠龍小隊會作出相關行為，但馬指控方未能證明劉曾觀看該影片。
馬續指，黃於11月4日邀請劉協助他籌取資金，劉只處理逾20萬元資金，其他資金由黃用私人銀行戶口自行處理。至12月7日，一名人士聯絡劉稱想屠龍小隊資助他10萬元作「畀手足生活費」，劉回覆「錢唔係我搞」並轉告黃，黃一口拒絕。當劉質疑屠龍小隊已籌得50萬元，黃駁斥劉「50萬？條數你有份睇，邊有50萬咁多」，惟黃庭上供稱有金主提供他逾百萬元現金。馬指黃向劉隱瞞籌款，而劉對黃言從計行，可見劉的角色只是「兼職會計妹」。