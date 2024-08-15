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梁唐青儀發起機構「齊惜福」遭入稟追裝修費　反申索批工程質素正撰專家報告 (14:42)

由前特首梁振英的妻子梁唐青儀發起的非牟利機構「齊惜福」，遭一間建築公司入稟小額錢債審裁處追討約共21.7萬元裝修、冷氣及電力工程尾款及有關訟費。梁唐青儀一方早前提出3項反申索，追討租金損失及善後工程等費用共22.5萬元，今（25日）於案件再訊時一再強調涉案工程質素欠佳，「日日喺廁所倒湧糞水」，現已尋找專家證人撰寫檢查報告。暫委審裁官麥銘賢將案件排期於明年2月5日作審前覆核，同月26日審訊，共2天審期。

申索人為「意·建築」（I ARCHITECTS LIMITED）；被告為齊惜福（Food For Good Limited）。

反申索書指，申索人未能完成電力工程，預繳的費用超過已完成工程項目費用，亦令被告需要安排其他公司完成工程，未能如期營業。另外，冷氣系統沒有電力接駁，須由第三方更換及安裝掛牆冷氣機。就裝修費用，被告則追討申索人未完成的工程項目費用、廚房及士多房後加工程手尾費用，以及工程延誤而導致的租金損失。3項反申索約共涉款37萬，由於小額錢債審裁處每份申索書的申索上限為7.5萬，被告僅追討共22.5萬元，放棄餘額。

梁唐青儀今於庭上申請呈交補充文件，解釋指因同事離職、須時搜集資料及尋找專家證人，現時已尋找註冊工程師及檢查設施和機電裝置。審裁官提醒，時隔3年後檢查結果的證據價值或會成疑；梁唐青儀指，過去3年間未享受到工程成效，冷氣會斷線、渠務倒灌污水，問題並不是隔兩年就會消失，又指現正聯絡房屋署尋找專家證人。審裁官指，被告的反申索書未有提及渠務問題，最終批准被告在10月10日呈交補充文件，如有需要則可修訂反申索書。

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