梁唐青儀發起機構「齊惜福」遭入稟追裝修費　反申索批工程質素正撰專家報告 (14:42)

申索人為「意·建築」（I ARCHITECTS LIMITED）；被告為齊惜福（Food For Good Limited）。

反申索書指，申索人未能完成電力工程，預繳的費用超過已完成工程項目費用，亦令被告需要安排其他公司完成工程，未能如期營業。另外，冷氣系統沒有電力接駁，須由第三方更換及安裝掛牆冷氣機。就裝修費用，被告則追討申索人未完成的工程項目費用、廚房及士多房後加工程手尾費用，以及工程延誤而導致的租金損失。3項反申索約共涉款37萬，由於小額錢債審裁處每份申索書的申索上限為7.5萬，被告僅追討共22.5萬元，放棄餘額。

梁唐青儀今於庭上申請呈交補充文件，解釋指因同事離職、須時搜集資料及尋找專家證人，現時已尋找註冊工程師及檢查設施和機電裝置。審裁官提醒，時隔3年後檢查結果的證據價值或會成疑；梁唐青儀指，過去3年間未享受到工程成效，冷氣會斷線、渠務倒灌污水，問題並不是隔兩年就會消失，又指現正聯絡房屋署尋找專家證人。審裁官指，被告的反申索書未有提及渠務問題，最終批准被告在10月10日呈交補充文件，如有需要則可修訂反申索書。