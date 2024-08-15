警司陸振中涉三度逼女下屬口交　事主稱被告如「山寨王」難輕易舉報 (14:31)

被告陸振中（43歲）所涉的3項非禮罪發生於2022年6月22日至翌日凌晨。辯方大律師鄭明斌今續盤問X，並以慢鏡形式播放報稱兩次非禮事件發生後，即23日在粉嶺聯和墟街市及熟食中心的畫面。X指從畫面可見，被告拍醒她後，她曾輕微揮動手部，並望向督察蔡文浩，被告仍帶她往殘廁。

X哭稱被告身形高大，而她喝了酒，「如果我有能力，我已經搵咗我男朋友嚟接我，我就係冇能力先由6點坐到12點都冇走啊！」X隨後重複大叫表示身體不適，法官將案押後片刻。休庭後辯方指既然X不想去廁所，為何隨後會有起身的動作，X解釋她接受訓練時學懂當上級起身，下屬亦要一同起身，因此她和蔡也有起身。

X指對方是警司，更是沙頭角警區的指揮官，而她案發時只任職警務人員未滿一年，被告的權力「係幾咁大」。X再度哭稱：「佢可以話係『山寨王』，而我只係一個好微細好微細嘅一粒塵」。X強調她當時很驚慌，已盡力保護自己，「成日講要報警，唔係咁容易同人講發生咩事⋯⋯我只係一個女仔嚟咋。」

X續指，事件至今兩年但事件尚未完結，「我已經連續3日腦海係咁回憶回憶」，「我真係好辛苦，我又可以同邊個傾？我只係可以同我自己呀！」辯方質疑X被強迫口交時可「咬實棚牙」，X指被告強抱她至動彈不得，「重複又重複做一啲膽大包天嘅行為」，若反抗或被「打死」。她無法想像身邊人會侵犯自己，不想再有其他受害人。