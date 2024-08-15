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女文員訛稱以折扣價訂迪士尼商品欺詐近百萬　判囚28個月 (13:10)

一名女文員在網上以折扣價兜售香港迪士尼樂園年票、酒店套票、商品等，收錢後失去聯絡，2個月內導致160名受害人損失共近100萬元，其中一名買家損失最多逾5萬。女文員被控6項欺詐罪，今（15日）在區域法院承認所有控罪，被判入獄28個月。案情指，被告在警誡下稱，最初「貪得意」才於網上聲稱可用折扣價預訂樂園酒店，因起貪念而收取買家金錢。

36歲被告陳家穎被捕時任職外賣員及文員。辯方求情指，被告6歲時被診斷患有輕度弱智，交談時覺被告單純，只因交友不慎被唆使犯事，而被告還押期間已接受宗教輔導有真誠反省，望獲輕判儘早重投社會。

法官判刑時指，案件嚴重，被告犯案手法相當精密及有部署，未顯示被告有低智商情况。他亦指被告為積犯，具25項刑事紀錄，其中8項皆為欺詐罪名，餘下則與不誠實行為有關，可見過去判刑對被告無阻嚇作用。他原考慮判刑42個月監禁，惟被告及早認罪，可獲扣減三分一刑期，最終判囚28個月。

案情指，被告2022年5至7月於網上聲稱可用折扣價出售樂園年票、酒店套票、門票、商品、餐飲服務等，亦可安排升級所預訂酒店房間，吸引受害人聯絡，有買家甚至在被告未告知價格前，已自行提出房價金額並付款。惟買家以轉數快付費後，被告就失去聯絡。

警方同年7月接獲報案拘捕被告，她在警誡下表示「其實我已經盡力幫佢地訂緊酒店，但真係未Book到」。被告於錄影會面指，曾成功透過樂園官方網站為部分買家購獲樂園服務及貨品，並獲介紹至其他買家。惟之後因買家支付款項不足應付成本、訂單過多等原因，無法繼續提供折扣價。她表示6月初起貪念，在收取買家金錢後花光自用，表明自己重視金錢多於履行交易，完全沒有為其餘買家申請年票及預訂酒店。

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