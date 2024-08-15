調查指約22%來港人才未有工作　高才通協會倡政府助對接 (12:43)

兩機構於今年7月舉行問卷調查，共收到597份回覆，當中約72%受訪者通過高才通計劃來港。調查發現，來港人才以從事金融業的最多，其次為創新科技、金融科技等，佔約18%；另亦有約7.2%人士表示計劃創業。子女就讀學校類型方面，近三分二的家庭子女會在港入學，當中以就讀本地資助中小學人數最多、其次是直資學校。

調查結果亦顯示，約86%受訪者來港後選擇租屋，僅約9%人士選擇置業；家庭收入在5萬至10萬元區間的家庭佔比最高，達約36%。

協會認為，來港人才工作的行業相對集中，建議向有意創業人士提供更多支持與服務，又提議僱主為人才提供住房優惠或宿舍，為他們解決居住上的挑戰，以吸引人才來港工作。協會又認為政府亦制定指標，用以衡量人才對香港的經濟貢獻。