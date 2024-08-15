調查指約22%來港人才未有工作　高才通協會倡政府助對接 (12:43)

香港高才通人才服務協會及香港教聯會就攜子女來港的人才家庭狀况舉行問卷調查，結果顯示來港人才以從事金融業最多、佔22%，惟另有約22%受訪者表示暫時未有工作；約62%受訪者的18歲以下子女在香港就學，大部分入讀本地政府資助的中小學。協會建議政府了解未就業人才的情况，考慮如何協助他們與所屬行業的企業對接，亦要持續關注來港人才家庭學童的情况，包括他們在學業及情緒支援。
兩機構於今年7月舉行問卷調查，共收到597份回覆，當中約72%受訪者通過高才通計劃來港。調查發現，來港人才以從事金融業的最多，其次為創新科技、金融科技等，佔約18%；另亦有約7.2%人士表示計劃創業。子女就讀學校類型方面，近三分二的家庭子女會在港入學，當中以就讀本地資助中小學人數最多、其次是直資學校。
調查結果亦顯示，約86%受訪者來港後選擇租屋，僅約9%人士選擇置業；家庭收入在5萬至10萬元區間的家庭佔比最高，達約36%。
協會認為，來港人才工作的行業相對集中，建議向有意創業人士提供更多支持與服務，又提議僱主為人才提供住房優惠或宿舍，為他們解決居住上的挑戰，以吸引人才來港工作。協會又認為政府亦制定指標，用以衡量人才對香港的經濟貢獻。