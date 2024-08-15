外公帶兩孫女到公園玩遇天雨　離開時遭電車撞　3歲女童不治　司機被捕 (20:22)

現場所見，涉事電車右車身及車頭有損毁，警方在場蒐證。涉事電車乘客何先生表示，當時他坐於上層左方，電車依照綠燈於燈位起步，車速不快，至上址車輛停駛，「我一望出去，有個人夾喺車底」，遂手持雨傘為男子擋雨，「個男人爆晒缸，佢有知覺嘅，我問佢唞唔唞到氣」。男傷者向何男透露，他同行有兩個小童及一名女傭。而事發後，何見女傭於安全島抱着一個小童，「已經抱住佢不停喊」。他表示事後有受驚。

有目擊者表示，當時已見一大一小被困車底，男子倒臥車輛左邊車底，當時「識郁」，司機其後落車了解，未幾消防到場，唧起電車，並以工具拆毁車板，將事主救出。根據其提供的照片所見，大批消防到場，探身入車底營救。

下午4時許，有警員返回意外現場，以拉尺量度地面，翻查附近閉路電視並向商戶了解意外經過。

據了解，公公與外孫女非同住，但均在西環區居住。當時公公帶同兩孫女到公園遊玩，惟突然下雨，於是離開。當時一行四人，公公手抱小孫女，而傭人則拖住大孫女，行經上址並至安全島時，事主疑只顧及望向左邊，惟未留意右邊有電車駛過，於是過路，當時同行傭人已出聲提醒，詎料發生意外。

香港電車公司回應指，就一輛東行往跑馬地總站的電車（編號38）今日發生的交通事故，導致一名男士及一名女童受困車底，其中女童在送院後不治，香港電車公司仝人深感難過，並向傷者及女童家屬致以最深切慰問。

電車公司指，據初步了解，涉事電車當時按正常操作，於今日上午約10時45分駛至堅尼地城游泳池對開近皇后大道西時，撞到4名橫過馬路的途人，包括一名男士，一名外籍女傭及兩名小童，車長在剎停電車後，下車了解途人情況，發現該名男士及1名小童受困車底，並即時報警。四名傷者隨即送院救治，其中1名女童送院後不治，兩人需留醫接受治療，該名外籍女傭則受輕傷毋須留院。電車上沒有人受傷。

涉事車長入職公司四年九個月，期間沒有不良駕駛紀錄，事發時為今天第三轉行程，現已暫停職務，並協助警方調查，事故原因仍有待調查。涉事路段於上午11時50分恢復正常服務，電車公司正全力配合警方的調查。