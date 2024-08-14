再解「喺香港做運動員好幸福」　江旻憓：為做自己喜愛的事而感幸福 (18:15)

她又表示，劍擊界前輩在資源很少的時候仍取得很好的成績，放棄及犠牲很多令這一代劍擊運動員有更多資源。被問到會如何回饋社會，江旻憓說正「搵緊自己嘅位置」，思考為馬會、為運動員、為小朋友及社會作哪些貢獻，希望可投入馬會不同項目，成為當中一分子。

有記者問到江旻憓如何看待一些負面意見、會否就保安局長鄧炳強為她打氣及「講說話」而致謝、將來如何推動慈善工作，她回應時強調很希望可建設更美好社會，形容「呢個係我唯一嘅宗旨，做所有嘢嘅目標我都希望有做到貢獻。」之後記者再追問如何看待網上負面意見，江旻憓面帶微笑聳肩及攤開雙手。