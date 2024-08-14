再解「喺香港做運動員好幸福」　江旻憓：做自己喜愛的事而感幸福 (18:15)

巴黎奧運女子重劍金牌得主江旻憓返港後加入馬會出任公司事務部對外事務助理經理 ，隨「共創明Teen計劃」學習團到杭州考察。對於日前她曾說「喺香港做運動員好幸福」，被問到現時不少運動員正拿取7000元工資，是否認為這些運動員很幸福，江旻憓今於杭州回應指，當日的說法尚有前文後理，但傳媒只抽取中間一句，解釋自己感到幸福是因為可以做自己喜歡的事，「可以成為一個運動員，係證明我搵到一個好想堅持、好熱愛嘅運動，我覺得我可以做呢樣嘢好幸福」。她稱，希望所有運動員都有機會找到自己熱愛、覺得值得堅持的事。
她又表示，劍擊界前輩在資源很少的時候仍取得很好的成績，放棄及犠牲很多令這一代劍擊運動員有更多資源。被問到會如何回饋社會，江旻憓說正「搵緊自己嘅位置」，思考為馬會、為運動員、為小朋友及社會作哪些貢獻，希望可投入馬會不同項目，成為當中一分子。
有記者問到江旻憓如何看待一些負面意見、會否就保安局長鄧炳強為她打氣及「講說話」而致謝、將來如何推動慈善工作，她回應時強調很希望可建設更美好社會，形容「呢個係我唯一嘅宗旨，做所有嘢嘅目標我都希望有做到貢獻。」之後記者再追問如何看待網上負面意見，江旻憓面帶微笑聳肩及攤開雙手。